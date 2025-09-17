Peldanyos, influencer valenciano, revela cuál es el plato español que le tiene enamorado: apunta a Madrid

El hecho de que los influencers se posicionen sobre sus gustos relacionados con las comidas puede resultar muy interesante. Cuando un creador comparte aquello que le encanta y que no, suele estar transmitiendo una con autenticidad que ayudará a forjar la imagen que se tiene sobre sí mismo. A su vez, esto es algo que puede influir en el comportamiento y los hábitos de sus seguidores, lo que puede hacer que algo muy poco conocido esté en boca de todos. En este sentido, el creador de origen valenciano, Peldanyos, ha informado sobre cuál es su plato español favorito. Cabe destacar que no lo ha compartido en un vídeo en sus redes, sino que ha sido preguntado por los medios de comunicación.

Estas declaraciones las ha ofrecido ante la a Cadena SER, quien ha compartido estas palabras mediante su cuenta de TikTok. Este influencer ha hablado sobre cuál es el plato de la gastronomía española que más le gusta y que no comparte tanto en su redes, como así ha trasladado el medio en la publicación. De hecho, Peldanyos ha asegurado que se trata de "una cosa que me da paz. Es solo pensarlo y estoy tranquilo".

Peldanyos: "Me encanta el cocido o cualquier otra sopa"

Nada más comenzar con esta entrevista, se puede visualizar y escuchar cómo el periodista le lanza la siguiente pregunta: "¿Cuál es el plato que puede ser que te guste más para cocinar o comer, que no lo enseñes tanto y que igual lo comas en más en tu intimidad?". El arte culinario español tiene miles de variedades que pueden abarcar cualquier tipo de alimento, y esta razón seguramente haya sido la explicación por la que el influencer ha tenido que pensar tanto su respuesta.

Finalmente, la mejor opción para contestar a este dilema ha sido la siguiente: "El cocido o cualquier sopa", escoge mientras que razona que no lo muestra tanto porque no es tan visual comparado con otros platos. Ejemplifica a una hamburguesa, la cual aparece en gran parte de todas las publicaciones de los creadores cuyo contenido está dedicado al mundo gastronómico. No obstante, también indica que hay muchas otras opciones atractivas pero no especifica ninguna.

"Me sirvo el cocido en un vaso como aperitivo"

Continúa exponiendo que está enamorado de comerse este plato originario de la Comunidad de Madrid. "Me encanta comer cocido. De pequeño, cuando mi padre lo estaba haciendo, el aperitivo era un vaso del propio cocido", anuncia. Muchas personas tienen un estilo culinario de lo más peculiar, y puede llegar hasta ciertos puntos donde el no les tiemble el pulso a hacer combinaciones extrañas. Es cierto que este aperitivo que se come Peldanyos puede quedar en segundo plano, ya que existen quienes condimentan la sopa con kétchup o aquellos que mojan las patatas fritas en helado, entre muchas otras mezclas diferentes y un tanto extrañas.

La realidad es que este plato, evidentemente perfecto para las estaciones del año que se están avecinando, "es algo que llevo comiendo desde hace mucho tiempo", asegura. Normalmente, un buen cocido debe estar compuesto por los garbanzos, los cuales tienen que ser acompañados por distintas carnes, como la ternera, el chorizo, la morcilla o el tocino, junto a un hueso de jamón y de gallina para que esté todo lleno de sabor. A su vez, las verduras tampoco pueden faltar, ya que ofrecen equilibrio y todavía más gusto a este plato. Tanto las patatas como el repollo y las zanahorias entran dentro de este listado de ingredientes.

"No sé, es una cosa que me da paz"

Sin embargo, parece ser que a Peldanyos no le gustan tantos todos estos productos cárnicos, o por lo menos algunos de los más característicos. Es cierto que, probablemente, las verduras no falten en su cocido pero, según sus propias palabras, los primeros mencionados no cuentan con mucha presencia. Lo hace "sin tocino ni cosas así demasiado grasas", explica. Por ello, el 'cocido al estilo Peldanyos' es el siguiente: "Cocido con pollito, ternera y garbanzos".

Muchos españoles están deseando que las bajas temperaturas invadan al país para poder empezar a disfrutar de platos de este calibre. No tiene por qué ser solo del cocido ya que, a su vez, existen todo tipo de variables que se sirven calientes para combatir un día de mucho frío. Lentejas, guisos, purés, fabadas, potes... de todo. Ingerir eso cuando se está muy abrigado suele ser "una cosa que me da paz", sensación que experimenta este creador cuando se come un cocido.