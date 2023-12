Almeida carga contra Ortega Smith: "En política es más importante tener votos que un exceso de huevos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este lunes a Javier Ortega Smith, portavoz municipal de Vox, que "en política es más importante tener votos que un exceso de huevos", al tiempo que ha diagnosticado que el partido de Santiago Abascal está "bastante perdido y desnortado".

El alcalde ha sido preguntado por unas palabras que Ortega Smith dedicó al PP la semana pasada, en el pleno municipal, después de que los populares no apoyaran pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, por las cargas en la calle Ferraz, y que también se descara el grupo del PP de una reprobación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con ese contexto, Javier Ortega Smith dijo que en el PP son gallinas ponedoras, porque ponen huevos pero "no los tienen".

"En mi opinión Vox está bastante perdido, y lo vi en el pleno del Ayuntamiento de Madrid con Javier Ortega Smith la semana pasada, donde no buscó la crítica a la ley de amnistía y al PSOE sino diferenciarse del PP", ha afirmado en una entrevista en Telecinco, en la que ha respondido al portavoz de Vox que "quizá no tengo los huevos que él tiene, pero tengo los votos de los que él carece".

En política, ha añadido Almeida, es "más importante tener votos que un exceso de huevos, como patrocina Javier Ortega Smith".

"No acaba de encontrar su lugar, no acaba de saber qué es lo que tiene que hacer. Unas veces está en la calle 'apatrullando' la ciudad, como hace Ortega Smith en Ferraz donde, para mí, sinceramente, lo que hace con la Policía con un cámara detrás me parece que es impresentable. Otro día está en las instituciones, pero creo que el problema de Vox es que está bastante desubicado, desnortado, que no sabe qué es lo que tiene que hacer en estos momentos", ha abundado.

Reiterando que Vox es "la mejor coartada" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Almeida ha defendido que en el PP sí tienen "muy claro" cuál es su rumbo: "denunciar" al Gobierno de PSOE y Sumar y "lo que está haciendo" Sánchez con la ley de amnistía, y hacerlo, ha incidido, "desde la responsabilidad" de ser el "primer partido" de España.