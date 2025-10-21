Almeida cede a la Comunidad de Madrid la Venta del Batán para recuperar su tradición taurina

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha hecho efectiva la cesión de la Venta del Batán a favor de la Comunidad de Madrid para recuperar la tradición taurina de este espacio municipal.

Esta "cesión de gestión integral" al Gobierno regional se produce cuatro años después del convenio de colaboración suscrito entre Comunidad y Ayuntamiento para la ubicación de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero Yiyo en estas instalaciones.

En concreto, el documento de cesión publicado el pasado 8 de octubre en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), recoge que la Venta del Batán ocupa un recinto vallado, dentro del cual existen diversas edificaciones, así como instalaciones no cubiertas. Alcanza una superficie de suelo de 65.215 metros cuadrados, según la medición que figura en el Catastro.

Esta operación se tramitado a través de la figura jurídica 'mutación demanial subjetiva sin transferencia de titularidad', con el que este bien de dominio público cambia de administración sin necesidad de compraventa. El valor estimado de estas instalaciones asciende a 2.671.401,84 euros.

Al detalle, este espacio está compuesto por corrales para la exhibición de reses bravas, la vivienda del mayoral, edificación prefabricada en la que se ubica la escuela de tauromaquia, plaza de toros portátil de la escuela de tauromaquia y bar-restaurante, diversas construcciones que ocupan una superficie total de 1.352,83 m2 y terrenos vinculados a las mismas con una superficie total de 10.717,62 m2.

El uso o actividad de este recinto, tal y como detalla el anuncio, será "la custodia y aclimatación de reses bravas en espera de traslado a las plazas de toros". Asimismo, establece como uso compatible "la enseñanza del toreo en el ámbito de la Escuela de Tauromaquia".

En obras

Por su parte, la Comunidad de Madrid deberá acometer obras en algunas instalaciones "muy deterioradas", por ejemplo, en la zona de restauración y cafetería para poder ofrecer este servicio y así "potenciar la gastronomía madrileña".

El boletín municipal también recoge que con esta cesión sine die se permitirá la celebración de "festejos taurinos con muerte de las reses, como novilladas con picadores, sin picadores y festivales taurinos, así como la posibilidad de celebrar clases prácticas y tentaderos sin muerte de las reses lidiadas".

Para la directora general de Cultura del Ayuntamiento, María José Barrero, esta cesión no conlleva ninguna pérdida de competencias para el Consistorio, sino que supone "un gran paso hacia la recuperación del uso taurino de la totalidad de las instalaciones de la Venta del Batán", según ha trasladado durante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte celebrada este martes a la pregunta formulada por el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal.