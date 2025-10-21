La nueva tienda beauty en Madrid que está arrasando con descuentos en CeraVe, Freshly y cosmética coreana

Madrid es la ciudad donde las oportunidades realmente existen. En un contexto, donde el cuidado de la cara o skincare está tan de moda, los precios no han dejado de subir. Los productos de belleza que utilizamos a diario se han encarecido, pero hay tiendas que buscan la solución para dar a sus clientes lo mejor y al mejor precio. La capital se convierte así en el lugar perfecto para buscar los mejores productos en calidad-precio en sitios donde puedes encontrarlos a precios de origen.

Lo que parece una farmacia convencional se convierte en un espacio donde se pueden encontrar desde cremas de CeraVe y productos de Freshly Cosmetics hasta cosmética coreana, así como perfumes de Victoria’s Secret a precios competitivos. Así es la nueva tienda que ha abierto en pleno centro de Madrid ofreciendo ofrece una combinación única de productos de alta calidad con descuentos de hasta el 50%.

La tienda viral de cosmética en Madrid

Madrid acaba de recibir una nueva tienda de cosmética que está captando la atención de los amantes del cuidado de la piel. Medi-Market, grupo belga líder en farmacias y parafarmacias, inauguró su primera tienda en España en mayo de 2025. La tienda se ha convertido rápidamente en un punto de referencia para quienes buscan productos beauty con descuentos importantes. Entre sus estanterías se encuentran limpiadores de CeraVe desde 8 euros, aguas micelares de Bioderm con rebajas del 19% y una amplia selección de productos Freshly Cosmetics también con descuentos.

Una de las secciones más llamativas es la de cosmética coreana, con marcas como Hondo, Maisani y Herborian, todas con precios reducidos hasta en un 50%. Además, se pueden encontrar perfumes de Victoria’s Secret a precios muy competitivos, consolidando a Medi-Market como un destino obligatorio para quienes buscan calidad y variedad. Además, garantiza el reembolso de la diferencia si se encuentra un producto más barato en otra tienda.

Con esta apertura, Medi-Market busca democratizar la experiencia en salud y bienestar, ofreciendo productos de calidad superior a precios accesibles y promoviendo que el cuidado personal no sea un lujo exclusivo.

La importancia de una buena rutina facial

Una rutina adecuada no solo ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel, sino que es un momento perfecto de autocuidado. Por eso, un buen skincare es importante. Una rutina de skincare o facial es una secuencia estructurada de pasos y productos que se establece para mantener y mejorar la salud, la apariencia y el estado general de la piel. Incluye una serie de puntos que deben cubrirse a diario o de manera habitual para limpiar, tratar y proteger la piel

Paso 1: Limpieza . Empezar la mañana limpiando la cara en profundidad para eliminar suciedad e impurezas y dejarla preparada

. Empezar la mañana limpiando la cara en profundidad para eliminar suciedad e impurezas y dejarla preparada Paso 2: Tónico . Esto culmina la limpieza de por la mañana y elimina los restos finales de suciedad o residuos mientras ayuda a equilibrar los niveles de pH de la piel.

. Esto culmina la limpieza de por la mañana y elimina los restos finales de suciedad o residuos mientras ayuda a equilibrar los niveles de pH de la piel. Paso 3: Sérum . Son productos ligeros que se absorben rápido y penetran en la piel para que su alta concentración de ingredientes activos haga efecto

. Son productos ligeros que se absorben rápido y penetran en la piel para que su alta concentración de ingredientes activos haga efecto Paso 4: Crema de ojos . Están formuladas específicamente para nutrir la delicada piel de alrededor de los ojos y son buenas para tratar ojeras, bolsas y patas de gallo, entre otros

. Están formuladas específicamente para nutrir la delicada piel de alrededor de los ojos y son buenas para tratar ojeras, bolsas y patas de gallo, entre otros Paso 5: Hidratación . Las cremas de día ayudan a que tu piel se sienta nutrida y tenga buen aspecto

. Las cremas de día ayudan a que tu piel se sienta nutrida y tenga buen aspecto Paso 6: Factor de Protección Solar. Es esencial para proteger la piel de los rayos UV nocivos a lo largo del día y evitar daños.

Cómo elegir productos de skincare según tu estilo de vida (no solo tu tipo de piel) Freepik

La revolución de la cosmética coreana

En el mercado español de la belleza, el peso de los productos extranjeros ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Solo en el caso de los productos coreanos, su presencia ha crecido exponencialmente a lo largo de la última década. Sus productos, compuestos por múltiples y novedosos ingredientes activos súper efectivos, son una nueva forma de afrontar el autocuidado y el concepto de belleza.

Ingredientes como la centella asiática, el ginseng, el té verde y el ácido hialurónico son solo algunos de los secretos detrás de la eficacia de estos productos. Por ejemplo, una BB cream coreana no solo cubre imperfecciones, sino que también hidrata, protege contra los rayos UV y tiene propiedades anti-edad.