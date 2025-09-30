Almeida exige a Reyes Maroto que pida la suspensión del partido del Barça contra un equipo israelí

En tiempos de la cultura de la cancelación, de boicots o retiradas sorpresivas de concursos televisivos, cualquier decisión política o deportiva es mirada con lupa. Como esta que nos ocupa. Y es que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha criticado este martes a la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, que no "reclame" que hoy el FC Barcelona se enfrente al Hapoel Tel Aviv en un partido de la Euroliga: "¿O no quiere decirlo para que no se enfade el señor Illa?".

Así se lo ha trasladado Almeida a Maroto, durante la parte de control al Gobierno municipal en el pleno del Ayuntamiento, en el turno de respuesta a la pregunta socialista sobre si el regidor considera "que los madrileños y madrileñas que se manifestaron libre y pacíficamente el pasado 14 de septiembre por las calles de Madrid son `gentuza", tal y como han manifestado destacados cargos del PP de Madrid".

"¿Está usted de acuerdo en que el Barcelona juegue contra el Hapoel como estaba de acuerdo con los manifestantes de La Vuelta? ¿Sí o no? No es tan difícil. Yo digo que es gentuza aquellos que ese domingo agredieron a 22 policías que necesitaron asistencia, aquellos que tiraron a cuatro ciclistas en La Vuelta es gentuza, sí, es gentuza" ha argumentado Almeida.