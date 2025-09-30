Móstoles contará con un segundo colegio de Educación Especial con 100 plazas públicas

La Comunidad de Madrid construirá un segundo colegio de Educación Especial (CPEE) en Móstoles que sumará 100 nuevas plazas escolares públicas a la oferta específica del municipio. Así lo ha señalado hoy el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante su visita al CPEE Miguel de Unamuno de esta localidad, donde ha repasado los detalles del proyecto con los responsables municipales. El nuevo centro ocupará una parcela de cerca de 9.000 metros cuadrados en la Avenida Iker Casillas. Contará con tres grupos de Infantil, diez de Educación Básica Obligatoria, cuatro talleres de Transición a la Vida Adulta y todos los servicios necesarios gracias a una inversión de 8 millones de euros del Gobierno madrileño. “Con este nuevo colegio que se sumará al Miguel de Unamuno seguimos reforzando nuestro compromiso con la defensa de la Educación Especial, fundamental para ofrecer una atención adaptada a alumnos de 3 a 22 años con discapacidad severa que presentan necesidades especiales”, ha subrayado Viciana. El Miguel de Unamuno mostoleño dispone de 29 aulas, así como salas de fisioterapia, despachos de audición y lenguaje, biblioteca, comedor, gimnasio, talleres de jardinería, vidrio y cerámica, un aula multisensorial, enfermería y huerto. La oferta de los centros de Educación Especial comprende diversas enseñanzas de Educación Infantil, Básica Obligatoria y Talleres Formativos, y ofrecen a los estudiantes y sus familias servicios, recursos y medidas personalizadas. Además, cuentan con profesionales y perfiles muy especializados y sus instalaciones presentan unas características arquitectónicas y organizativas que permiten un cuidado más individualizado.

En la Comunidad de Madrid existen 27 centros de estas características, además de 156 aulas en 60 colegios públicos ordinarios. Para incrementar la disponibilidad de estos recursos y seguir garantizando la libertad de elección de las familias, el Gobierno regional va a construir este nuevo en Móstoles, así como otros dos en El Escorial y en el distrito madrileño de Villaverde. Además, se están ampliando los CPEE Peñalara de Collado Villalba, Vicente Ferrer de San Sebastián de los Reyes y María Montessori de Parla.