Madrid aumentará su flota de eurotaxis

Los votos del PP y la abstención del resto de grupos municipales han bastado para sacar adelante la modificación de la ordenanza del taxi en la ciudad de Madrid. Un texto que, en esencia, incrementa el incremento el número de vehículos adaptados (eurotaxis), lo cual supone un "mandato moral", en palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Actualmente la flota de taxis está integrada por 15.518 vehículos sobre un total de 15.812 licencias, de las que 366 son para vehículos adaptados, es decir, el 2,35%. El objetivo, con esta ordenanza, es llegar al 5% de eurotaxis.

Para ello, las principales medidas residen en la creación, mediante concurso, de nuevas licencias para este tipo de vehículos. También se permitirán que sean de clasificación ambiental C con el fin de aumentar la oferta de modelos adaptables a personas con movilidad reducida, informa Europa Press.

Por otro lado, se incluye que puedan trabajar siete días a la semana mientras que el resto sólo podrá hacerlo cinco. En todo caso, para los vehículos eléctricos puros que están adscritos en estos momentos anteriores a la modificación se aprueba una disposición adicional, de manera que se permita que puedan seguir trabajando como hasta ahora, siete días, hasta que el vehículo alcance la edad de diez años. Además se va a obligar a los titulares de estas licencias de eurotaxis a realizar un mínimo de 150 servicios de este tipo al año. Un 40 % de los titulares acredita menos de 100 anuales.

En la ordenanza se establece un número mínimo de servicios para los eurotaxi, lo que se contempla como uno de los supuestos de penalización en la licencia por puntos. Todo ello, con el fin de conseguir que la no prestación del servicio a un colectivo vulnerable tenga una sanción proporcional al daño infringido al usuario. (