Arranca en San Sebastián de los Reyes la operación asfalto: estas son todas las calles afectadas

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes comenzará la próxima semana las actuaciones enmarcadas en la Operación Asfalto 2025 para mejorar las condiciones de 25 calles y plazas y mejorar su movilidad.

Este plan de rehabilitación cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros y, por primera vez, contempla diferentes vías pecuarias, ha informado el Consistorio.

Los trabajos comenzarán en los alrededores de Perpetuo Socorro y se extenderán a lo largo de diversas zonas clave. Las obras se llevarán a cabo principalmente durante el día, lo que permitirá minimizar las interferencias nocturnas y mantener una comunicación fluida con los ciudadanos.

Como parte de este proyecto, las zonas que se beneficiarán de estas mejoras incluyen áreas estratégicas como el Casco Urbano, la zona de la calle Prensa, avenida de Baunatal y los fondos de saco Valdelasfuentes, avenida de la Sierra y Cervantes. Cada uno de estos lugares ha sido seleccionado en función del estado actual del asfalto y la necesidad de su renovación.

La operación finalizará en la periferia de la vía pecuaria del camino Viejo de Barajas, donde se espera que los resultados sean visibles y satisfactorios para todos los conductores y peatones.

Las calles, avenidas, plazas y caminos que se asfaltarán son Perpetuo Socorro, Del Pilar, Francisco Muñoz, Ascensión Gómez, José Murado, Álvaro Muñoz, Pío XII, Roberto de Agustina, Real Vieja, Radio Utopía, Prensa, Año 1492, Real Cédula, Pedro Colmenar, Medina del Campo, Higueras, Cristo de los Remedios, Doctor Fleming, Baunatal, Universidad Popular, Plaza de Andrés Caballero, Camino Viejo de Barajas, Fondos de saco de la calle Cervantes (1/9 y 6/24), Fondos de saco de la avenida Valdelasfuentes (15/19) y Fondos de saco de la avenida de la Sierra (14/18)

En los canales oficiales del Ayuntamiento (WhatsApp, X, Instagram, y Facebook) se anunciará el inicio de las obras en cada calle con antelación para el conocimiento de la ciudadanía, ya que estas intervenciones provocarán cortes de tráfico durante su desarrollo.

La planificación puede cambiar dependiendo de las condiciones meteorológicas, algo que las autoridades advierten para asegurar la seguridad de los trabajadores y la efectividad de la operación. Se estima que finalizará alrededor del puente de la Constitución, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.