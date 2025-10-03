Tres heridos graves en una persecución policial en Madrid

Los tres ocupantes de un coche que se dio a la fuga y acabó volcando en una calzada en la localidad de Fuenlabrada han resultado heridos de gravedad, ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente de tráfico tras la persecución policial ha tenido lugar este viernes alrededor de las 10 horas, concretamente en la calle Grecia. El vehículo accidentado se ha subido a la acera, ha chocado con una escalinata y finalmente ha volcado en la calzada.

El conductor es un varón de unos 30 años, su pronóstico es potencialmente grave al presentar varias contusiones y ha sido trasladado al Hospital de Fuenlabrada. Por su parte, el copiloto es un hombre de 45 años con un politraumatismo. Su estado también es muy grave y se encuentra en el Hospital 12 de Octubre.

En el los asientos de atrás viajaba otro joven de 28 años que presenta un traumatismo torácico y su pronóstico es grave. Ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón, según han detallado las mismas fuentes.

Todos los pasajeros han sido estabilizados y evacuados por el equipo médico del Summa-112. La Policía Nacional y Local investigan lo ocurrido.