Metro de Madrid reabre uno de los andenes de la Línea 7 en Avenida de América

Metro de Madrid ha reabierto este viernes uno de los andenes de la estación de Avenida de América que da servicio a la Línea 7 del suburbano, cerrado durante dos meses con motivo de las obras que se están llevando a cabo para la instalación de un ascensor en este espacio, que conectará con el nuevo vestíbulo que se está ejecutando.

Con esta reapertura anticipada los usuarios de esta estación ya pueden utilizar los dos andenes de la Línea 7, una medida con la que el Gobierno regional busca mejorar la movilidad de esta estación por la que pasan diariamente 190.000 personas.

El suburbano madrileño ha adelantado 12 días respecto a la fecha inicial prevista la apertura a los usuarios del último tramo afectado por las obras para completar la modernización de toda la estación de Avenida de América.

De esta forma, culminada esta fase, la estación puede prestar servicio con normalidad a sus cuatro líneas y en pocos meses será 100% accesible.

La instalación de este elevador forma parte de un proyecto más amplio que contempla la implantación de diez ascensores que estarán en funcionamiento a principios del próximo año, han indicado desde Metro de Madrid.

En concreto, la compañía puso en marcha el pasado mes de septiembre dos ascensores en esta estación, que conectan la calle María de Molina en superficie con los andenes de las líneas 4 y 6, a los que se sumarán otros ocho el próximo año 2026.

Asimismo, se está llevando a cabo una modernización global de esta infraestructura que incluye la creación de un nuevo vestíbulo que enlazará con el nivel intermedio hacia las mencionadas líneas y una galería de conexión con la L7 y L9. Estas actuaciones cuentan con una inversión del Gobierno regional cercana a los 57 millones de euros.

La compañía metropolitana está aprovechando estas obras para llevar a cabo tareas de renovación encaminadas a mejorar la impermeabilización, drenaje y saneamiento de la infraestructura, así como la sustitución de algunos materiales por otros más resistentes y eficientes.

Metro cuenta actualmente con 571 ascensores en la red, una cifra que la sitúa en lo más alto del ranking europeo y en cuarto lugar a nivel mundial. Esta cifra supone que alrededor del 70% de las estaciones sean accesibles a todos los usuarios, con independencia de su edad o condición, garantizando que todos los ciudadanos puedan desplazarse de forma autónoma y segura.

Así, junto a Avenida de América, la empresa metropolitana está trabajando en la instalación de nuevos elevadores en Ventas (L2 y L5), Santiago Bernabéu (L10), Duque de Pastrana (L9), Campamento (L5), Carabanchel (L5), Tetuán (L1), Puente de Vallecas (L1), Ciudad Lineal (L5) y Canillejas (L5).

También se está acometiendo la incorporación de escaleras mecánicas en tramo calle-vestíbulo en las estaciones de San Blas (L7), Estrella (L9) y Prosperidad (L4). Todo ello se suma a los siete ascensores que se pusieron en servicio en la estación de Begoña en junio de este año.