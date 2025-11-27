Los autobuses de la EMT Madrid serán gratuitos durante el Black Friday: días y horarios

Madrid se prepara para uno de los momentos más intensos del año en términos de compras. Con la llegada de las navidades, la capital se llena de eventos que atraen a miles de personas, colapsando las principales vías. Por eso, el uso del transporte público aumenta notablemente, ya que muchas personas optan por dejar el coche en casa para evitar atascos y dificultades de aparcamiento en el centro.

El Black Friday, que marca el inicio de las grandes rebajas, no es la excepción. Miles de personas se desplazan a las zonas comerciales para aprovechar las ofertas, lo que provoca un incremento de la demanda de transporte. Para facilitar los desplazamientos y mejorar la experiencia de quienes se mueven por la ciudad, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha anunciado jornadas de viaje gratuito durante el fin de semana.

EMT Madrid se refuerza en el Black Friday

Cada año, la EMT activa una campaña especial durante el Black Friday con el objetivo de facilitar los desplazamientos por la ciudad. La medida busca, además, aliviar el tráfico y reducir la dependencia del coche privado, incentivando que más madrileños y visitantes utilicen el transporte público.

Para acceder a los autobuses gratuitos, quienes no dispongan de abono deberán solicitar un billete sencillo sin coste directamente al conductor. El servicio, además, contará con refuerzos adicionales en las líneas más concurridas, especialmente en los ejes comerciales y zonas céntricas, para absorber la alta demanda prevista.

Días y horarios previstos

Durante el fin de semana del Black Friday, desde las 00:00 horas del viernes 28 de noviembre hasta las 23:59 del domingo 30, varias líneas de la EMT serán totalmente gratuitas. Aunque la frecuencia de paso de los autobuses se mantiene según el horario habitual, hay refuerzos garantizados que permitirán reducir los tiempos de espera.

Líneas gratuitas y refuerzos garantizados

Durante el Black Friday, todas las líneas de la EMT Madrid permitirán viajar sin coste, a excepción del Exprés Aeropuerto. Para garantizar la capacidad suficiente frente a la alta demanda, se sumarán autobuses adicionales en días específicos. El viernes se incorporarán 10 vehículos extra repartidos por varias líneas, el sábado, 20 autobuses y el domingo, 14 más, principalmente en las horas punta de la tarde.

Entre las líneas con mayor refuerzo se encuentran la 5, 14, 27, 53, 146 y los exprés E1, E2 y E3. Esta planificación permite que en las rutas más transitadas se eviten aglomeraciones y que los usuarios lleguen a tiempo a sus destinos.

Bicimad se suma al Black Friday

El sistema público de bicicletas eléctricas de Madrid, Bicimad, también será gratuito. Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, todos los trayectos de hasta 30 minutos serán completamente gratuitos, sin necesidad de bonos ni códigos especiales.

Con más de 600 estaciones y 7.755 bicicletas disponibles, Bicimad se presenta como una alternativa sostenible y práctica para moverse por el centro de Madrid sin depender del coche ni del transporte masivo. En años anteriores, la medida ha demostrado su eficacia, registrando un notable aumento en el uso del servicio.