Ayuso carga contra Sánchez por señalar a los médicos "según practiquen o no un aborto": "No parece propio de una democracia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que "no se señale" a ningún profesional sanitario por practicar o no un aborto, ya que asegura que no es algo "propio de una democracia liberal".

Así lo ha expresado en el nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital público Universitario José Germain en Leganés, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya enviado un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, "con la mayor celeridad posible", el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, dándoles un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento.

La presidenta ha recordado que en 2024 hubo en España 106.000 abortos, algo que ha calificado como "una enorme tristeza y un fracaso como sociedad". "Ahora toca hablar de esto con tanta frivolidad porque estamos en una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente (Pedro Sánchez)", ha criticado, a la vez que ha asegurado que sobre esto ella siempre "ha defendido lo mismo".

En concreto, ha defendido que España no se debe perseguir ni señalar a nadie "por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud", así como tampoco por decidir abortar.

Sobre la carta, ha señalado que se tomará "con tiempo la respuesta" para que sea "certera", pero ha insistido en que no se debe "estigmatizar" a nadie. "No parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persiga a nadie por abortar o por no hacerlo", ha incidido la dirigente autonómica.