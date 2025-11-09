Ayuso recibe el alta médica tras sufrir una gastroenteritis y retomará su agenda el martes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta este sábado por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde fue atendida tras sufrir una fuerte gastroenteritis. La dirigente popular fue trasladada al centro sanitario por efectivos del SAMUR, después de que los técnicos decidieran su traslado al comprobar que presentaba una bajada de tensión y pulsaciones.

El episodio se produjo durante la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, a la que Ayuso asistía junto a representantes institucionales y autoridades locales. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, la presidenta se encuentra “bien y recuperándose” y tiene previsto retomar su agenda pública el próximo martes, una vez finalizado el puente festivo en la capital.

Desde el Gobierno regional han transmitido tranquilidad sobre su estado de salud, insistiendo en que “ha sido un cuadro leve y transitorio”. El incidente no ha impedido que Ayuso mantenga contacto con su equipo durante la jornada, aunque ha suspendido todos los actos previstos para el fin de semana.

La misa de la Almudena, que congrega cada 9 de noviembre a cientos de fieles en la plaza Mayor, se celebró en un ambiente festivo pese al sobresalto que provocó el desvanecimiento de la presidenta. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otras autoridades municipales permanecieron en el acto mientras el SAMUR atendía a la jefa del Ejecutivo regional.

La presidenta tiene previsto reincorporarse a su actividad institucional el martes, con la reanudación de los actos públicos tras el puente de la Almudena.