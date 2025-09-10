Ayuso pide a los manifestantes propalestinos de La Vuelta que lo hagan "ante la Embajada de Israel"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó este miércoles a la Delegación de Gobierno "el mismo dispositivo de seguridad" para la llegada a Madrid de La Vuelta Ciclista que el que se lleva a cabo en los juzgados de Plaza de Castilla con la declaración de Begoña Gómez.

Así lo afirmó durante una entrevista en Antena 3, donde confirmó que han solicitado por carta "la máxima seguridad", porque "es competencia exclusiva de Marlaska y de los delegados del Gobierno de cada comunidad autónoma por donde está pasando La Vuelta".

Ayuso señaló que las protestas que se están produciendo en algunas etapas de La Vuelta "atentan contra la imagen de España y está perfectamente medido". En este sentido, recordó que en La Vuelta a Cataluña en marzo también participó el equipo de Israel e incluso uno de sus corredores ganó una etapa. "Ahí no pasó nada", aseveró.

Por ello, se preguntó "por qué hay que hacer este daño a la imagen de España" y añadió que, "cuando atentas contra deportistas o contra artistas, promoviendo el antisemitismo, la imagen en el mundo es horrorosa" y criticó que "se está viendo a un país que agrede a deportistas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid comentó que "buscan un pretexto para poder atentar contra la gente" y reclamó a los manifestantes que, si quieren protestar, "que se vayan a la Embajada de Israel".

Más Madrid

No es una gran novedad, pero sí una confirmación. Más Madrid participará en las protestas propalestinas y en contra del "genocidio" en Gaza que prevén que tendrán lugar el domingo durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital.

Así lo han desvelado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, en declaraciones a los medios de comunicación en la sede de la formación.

Han llamado a los madrileños a sumarse, aunque no han aclarado si la ministra de Sanidad, Mónica García, será una de las presentes en las protestas.

"Llamamos a la movilización de todos los madrileños y las madrileñas cuya seña de identidad es la lucha por las libertades de todos", ha lanzado Manuela Bergerot, quien ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.