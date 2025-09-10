Ayuso lo tiene claro: "Es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal"

Un miércoles polémico. Al día siguiente de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, de abrir juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reclamándole una fianza de 150.000 euros, la presidenta madrileña se puso ante las cámaras de Antena 3. En el programa "Espejo Público" de Susanna Griso, la líder del PP en la Comunidad de Madrid apuntó que "es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal y estaban en el mismo contubernio para destrozar a un rival político". Aseguró también que "en cualquier país democrático, el presidente del Gobierno debería presentar su dimisión".

El presidenta madrileña lo tiene claro: "Esto en realidad va contra mí, y por tanto es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal, porque es su responsabilidad y porque ellos, juntitos, han borrado los móviles, han borrado pruebas y estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mí, para destrozar a un rival político". E insistió que "en cualquier país democrático" esto "no habría ocurrido y, de ocurrir, por supuesto que el presidente del Gobierno debería presentar su dimisión, porque ha utilizado los medios del Estado, ha utilizado al Estado para intentar atacar personalmente a un rival político". Un ataque, afirmó "contra la alternancia democrática y contra la separación de poderes".