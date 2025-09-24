Ayuso "sentencia" a Begoña Gómez y su jurado popular: "La realidad es tozuda y la Justicia sigue implacable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "la realidad es tozuda y la Justicia sigue implacable", después de que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sea juzgada por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular. "La realidad es tozuda y, le guste o no, la Justicia sigue implacable, sigue su paso y esto es lo que tiene que asumir al gobierno. Intente lo que sea, a lo que estamos acostumbrados. Ellos son los únicos que enjuician y que deciden lo que se legisla y de lo que se habla en España", ha trasladado Ayuso a los periodistas a su llegada a la clausura de la Jornada Agraria organizada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid (ASAJA).

Ayuso ha reprochado que los casos que "cercan" al Gobierno central se "retransmitan en tiempo real" para "poner en cuestión todo lo que hace cada uno de los jueces". "A nadie de los que estamos aquí nos compete hacer esto. Es como el cazador cazado, es que solo nos hemos acostumbrado a ello en la era de Sánchez, pero ¿quiénes somos los que estamos aquí para decir nada al respecto?", ha planteado la mandataria madrileña. Entiende que es "de extrema gravedad" lo que investiga Peinado, igual que "la utilización" de la Diputación de Badajoz para "crearle un puesto de trabajo al hermano del presidente del Gobierno". "Sánchez podrá escudarse en supuestas causas humanitarias que no le interesan lo más mínimo y que son politizadas precisamente para estar siempre cambiándonos la tendencia mediática. Pero esto solo ha conseguido al final el apoyo del grupo terrorista Hamás, enhorabuena a presidente, y de poco le va a valer", ha rematado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha exigido al presidente del Gobierno que "deje de humillar a España y convoque elecciones". "¿Qué tienen en común la mujer de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, el ex número dos de Pedro Sánchez, el otro ex número dos de Pedro Sánchez en el PSOE, el fiscal general de Pedro Sánchez? Dos cosas: que todos van a ser juzgados por corrupción y que su vínculo es Pedro Sánchez, que también va a tener que enfrentarse seguramente a la acción de la Justicia y podría acabar en la cárcel", ha planteado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.