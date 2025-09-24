Un nuevo apagón en pleno centro de Madrid

Desconcierto e, incluso, cierto temor ante un nuevo apagón en el centro de la capital. La zona de María de Molina se ha visto afectada por la falta de fluido eléctrico. Algo que ha vuelto a generar inquietud este miércoles en la zona aledaña a la Castellana, según ha podido confirmar La Razón. Asimismo, el diario ha podido constatar que dicho apagón se está produciendo también en los alrededores de la zona de Serrano, en plena milla de oro de Madrid. El corte de suministro eléctrico está despertando la intranquilidad en la zona, además de reavivar el temor a un posible nuevo apagón masivo, como el que dejó sin luz a buena parte de la península el pasado 28 de abril.

Un apunte curioso es que entre los restaurantes de la zona, que se quedaron sin servicio, estaba el recocido "Zalacaín", donde, a esa hora almorzaba el consejero delegado de Endesa y presidente de Enel Green Power España, José Bogas.