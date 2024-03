Ayuso sitúa a la izquierda en el "ridículo" y la insignificancia política al exigirle la dimisión: "Van a aprobar la ley más execrable de la democracia"

La izquierda en bloque ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la dimisión por las acusaciones de fraude fiscal sobre su pareja en la Asamblea mientras Isabel Díaz Ayuso ha situado a la altura del ridículo sus peticiones. El primero en solicitarlo con insistencia ha sido el portavoz del Grupo Socialista, Juan Lobato. "Debe dimitir porque no ha sido capaz de decirnos si sabía o no lo que estaba ocurriendo (...) Si lo conocía y no hizo nada no debe estar en política. "Solo hay una presidenta que ha mentido y un partido que ha mentido y ese el suyo. Por eso, ¡dimita!", dijo con insistencia. Previamente, quiso marcar distancia con el "caso Koldo" justificando que su partido "respondió de forma inmediata colaborando con la Justicia" y criticó las afirmaciones de Ayuso en el día de Ayer desmintiendo que haya "cacerías y persecuciones. Solo le faltó decir que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio. No se respeta ni a sí misma. El fraude y la mentira, eso sí que es salvaje".

La presidenta madrileña despejó la embestida reduciendo casi a la mínima expresión política a su adversario socialista: "buscan sustituirle...", dijo ya nada nada más empezar su disertación. La presidenta se mostró molesta al sentir que Lobato le había situado a la misma altura que el PSOE. "No tenemos los mismos niveles de ética", recalcó, para adentrarse, después, a relatar pormenores del "caso Koldo", aludiendo al pago con rulos de dinero los pisos comprados en Benidorm "al servicio del PSOE. Ya nos informará si ha pasado por alguno...A lo mejor es que, como le van a cambiar, no lo van a hacer ", dijo irónica.

En el mismo tono preguntó al líder socialista si había tenido la oportunidad de viajar a República Dominicana en el Falcon del presidenta "a la que tanto va. Si no lo ha hecho, le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y últimamente tiene una flor muy bonita: la begoña. Allí se montó una gran juerga socialista. ¿No estaba invitado el PSOE de Madrid? Debe ser que es verdad que andan buscando sustituirle", dijo con segundas intenciones. Después, quiso centrar la importancia lo que para Ayuso tiene hoy verdadera relevancia. "Van a aprobar la ley más corrupta de la democracia y les va a pesar toda la vida. Pedro Sánchez y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. De usted no digo nada, porque con usted ya no cuentan".

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, empezó preguntando a Ayuso por cómo iba a mejorar la vida de las mujeres de la Comunidad de Madrid para después acabando en centrar el tema en el asunto que acapara el foco informativo. "Recorta los presupuestos para la violencia machista y después desmantela la sanidad mientras se pasea en el maserati. No hace nada para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Eso sí, para mejorar la suya lo hace todo. Suya y la de su familia. Las víctimas son los madrileños porque mientras usted y los suyos se forran vendiendo mascarillas a nosotros nos niegan el derecho a la Atención Primaria", dijo con dureza.

Bergerot arremetió contra la "codicia y la desvergüenza" de la pareja de Ayuso y quiso sembrar la duda sobre la presidenta: "Ya sabemos que eran pareja cuando Alberto González Amador decidió defraudar. Hay que sentirse muy impune para hacer un fraude tan burdo. ¿Se sentía protegido por la presidenta de la Comunidad? A venido a la política a mediar en favor de los intereses de los suyos mientras todos se enriquecen a su alrededor. Solo hay que unir la línea de puntos y usted está en el centro de todo", sentenció. Remató su intervención de forma acusadora: "Va a caer por la corrupción, no tiene la catadura moral para presidir la Comunidad de Madrid, ya lo demostró condenando a morir a 7.591 mayores en las residencias (...) Dimita de una vez", dijo uniendo otro de los asuntos con los que persigue a Ayuso.

Ayuso empezó desacreditando todo lo realizado por la izquierda sobre las mujeres: "Ha beneficiado a 1.230 agresores sexuales, han excarcelado a 120, han impulsado el borrado de las mujeres, el paro, que supera los dos dígitos en la UE..." para acabar sentenciando: "Todas sus acusaciones son falsas. Me recuerda cuando tuvo que utilizar la foto del pato muerto con la mascletá para echarme a mí la culpa. Si su líder vive en el Retiro, ¿a mí que me cuenta?; si las últimas encuestas dicen que, precisamente, los votantes de mayor poder adquisitivo les votan a ustedes, ¿a mí que me cuentan?; si la mayoría de su grupo parlamentario no ha trabajado nunca fuera, ¿a mí qué me cuenta?; si tengo un coche del año 2008, de segunda mano, ¿a mí que me cuenta?". Acabó rematando su disertación en lo que, políticamente, Ayuso piensa que importa en el día de hoy: "Van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes".

La portavoz de Vox,, habló de su concepto de igualdad de oportunidades diferenciándolo del de la izquierda, del derecho a poder contratar con la Administración "no por ser amiguete de un ministro", en alusión al "caso Koldo", y criticó de paso la Ley de Amnistía con la que "se privilegia a delincuentes". Le pidió que derogue la Ley de Violencia de Género y que "deje de intervenir la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia", pero evitó en todo momento arremeter contra la pareja de la presidenta.