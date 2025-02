Ayuso lo tiene claro: "El problema de vivienda no se solucionará si no hay seguridad jurídica y respeto por la propiedad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este lunes de que el problema de la vivienda no se solucionará si "no hay seguridad jurídica y respeto por la propiedad" privada.

"Desde que gobierna Pedro Sánchez, la vivienda ha subido un 35,1% en la Comunidad de Madrid y un 37,8% en España. No deja de subir la vivienda en todo el país y pienso que intervenir las viviendas no es la solución. Si alguien tiene un piso vacío y sabe que va a ser intervenida por el Gobierno o por la inquiocupación, evidentemente no lo saca al alquiler", ha trasladado Díaz Ayuso desde el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Así lo ha expresado al ser preguntada por las propuestas del secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha vuelto a criticar que el Gobierno autonómico no quiera aplicar la ley de vivienda y se niegue a intervenir el mercado. "Hay un fallo de mercado, no se ajusta la demanda con la oferta, la gente no tiene un millón y medio de euros para comprar un piso en Madrid, ni tiene 1.500 euros para pagar un alquiler", ha avisado.

Frente a ello, la presidenta se ha referido a las personas que sufren 'inquiokupación' de su vivienda, un fenómeno que "se ha extendido". "No hay derecho a convertir en vulnerables a los ciudadanos que no lo son. Por eso, cuando uno interviene en la vivienda, siempre el mercado se va hundiendo. Y por eso, desde que estaban gobernando los socialistas en toda España con esas leyes, va todo a mucho peor", ha asegurado.

Frente a ello, ha recordado que su apuesta pasa por "construir más vivienda, liberar suelo, dar avales, facilitar la compra y sobre todo dar seguridad jurídica, que quien ocupa una casa en 24 horas está fuera de esa casa".

"No hay derecho a seguir fomentando la ilegalidad, la ley de la selva y dejando que al final haya problemas de convivencia, problemas entre inquilinos, propietarios, que es la nueva lucha de clases, es todo el día enfrentando a la sociedad", ha criticado la dirigente madrileña, quien ha insistido en que las recetas del Gobierno no llevan "a ningún sitio".

Considera además que estas medidas están "expulsando a los jóvenes" de Fuenlabrada, de Leganés o de Alcorcón porque "no va a haber vivienda". "Nadie quiere molestar y nadie quiere ir contra la vivienda, todo lo contrario. Pero este es un desafío nacional que solo funcionará si aplicamos las recetas. Bajadas masivas de impuestos, facilitar que se pueda construir vivienda, ayudar a los jóvenes, avalarles, hacer políticas sensatas y no atacar al propietario", ha incidido.