Bajón térmico en Madrid: el aire ártico dejará los termómetros en negativo
El tiempo invernal se hace presente en toda la región
Hoy es el día en que todo cambia. Al menos, en los meteorológico. Aunque estamos aún en otoño, el invierno acercará a la región su carta de presentación. El martes llega a la Comunidad de Madrid con una bajada considerable de las temperaturas mínimas, que no superarán los 3 grados, y heladas débiles en la sierra, debido a la entrada de una masa de aire frío ártico que traerá tiempo invernal a España.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el descenso de los termómetros será progresivo a partir de este martes y será localmente notable en las temperaturas mínimas en algunos puntos de la región, con valores de 0º en zonas como Collado Villalba o de 1º C en Navalcarnero.
Habrá heladas débiles en la sierra, que serán más probables y generalizadas al final del día.
En cuanto a las temperaturas máximas, no experimentarán grandes cambios con respeto a los días anteriores, y oscilarán entre los 12 y 14 ºC.
Los cielos estarán poco nubosos en el resto, y habrá intervalos de nubes bajas en la sierra, preferentemente en la vertiente norte.
Además, soplarán vientos flojos de componente norte.
Los termómetros oscilarán entre los 3ºC y los 13ºC en Madrid; los 2ºC y 13ºC en Alcalá de Henares; los 3ºC y los 14ºC en Aranjuez; los 0ºC y los 12ºC en Collado Villalba; los 3ºC y los 13ºC en Getafe y 1ºC y los 13ºC en Navalcarnero.
Este jueves y viernes está prevista una bajada mayor de temperaturas, que rondarán los -2 grados en amplias zonas de la Comunidad de Madrid.
