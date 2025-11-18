Bajón térmico en Madrid: el aire ártico dejará los termómetros en negativo

Hoy es el día en que todo cambia. Al menos, en los meteorológico. Aunque estamos aún en otoño, el invierno acercará a la región su carta de presentación. El martes llega a la Comunidad de Madrid con una bajada considerable de las temperaturas mínimas, que no superarán los 3 grados, y heladas débiles en la sierra, debido a la entrada de una masa de aire frío ártico que traerá tiempo invernal a España.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el descenso de los termómetros será progresivo a partir de este martes y será localmente notable en las temperaturas mínimas en algunos puntos de la región, con valores de 0º en zonas como Collado Villalba o de 1º C en Navalcarnero.

Habrá heladas débiles en la sierra, que serán más probables y generalizadas al final del día.

En cuanto a las temperaturas máximas, no experimentarán grandes cambios con respeto a los días anteriores, y oscilarán entre los 12 y 14 ºC.

Los cielos estarán poco nubosos en el resto, y habrá intervalos de nubes bajas en la sierra, preferentemente en la vertiente norte.

Además, soplarán vientos flojos de componente norte.

Los termómetros oscilarán entre los 3ºC y los 13ºC en Madrid; los 2ºC y 13ºC en Alcalá de Henares; los 3ºC y los 14ºC en Aranjuez; los 0ºC y los 12ºC en Collado Villalba; los 3ºC y los 13ºC en Getafe y 1ºC y los 13ºC en Navalcarnero.

Este jueves y viernes está prevista una bajada mayor de temperaturas, que rondarán los -2 grados en amplias zonas de la Comunidad de Madrid.