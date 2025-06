Begoña Villacís reflexiona sobre la muerte de su hermano tras cumplirse un año

El pasado miércoles, 4 de junio, se cumplía un año desde el asesinato de Borja, el hermano de Begoña Villacís, quien murió acribillado en una carretera que une El Pardo con el barrio madrileño de Montecarmelo. La ex vicealcaldesa de Madrid ha reaparecido este viernes ante las cámaras en la 9ª entrega de los Premios Diversa y ha hablado sobre cómo ha afrontado su año más complicado.

"Lo primero que aprendes con una cosa así es que no eres tan importante, o sea, te vienen frases como, ¿por qué me pasa esto a mí? No te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Te vienen cosas de ¿cómo puedo abordar esto? ¿Cómo estoy sufriendo? Ya, es que hay gente que está sufriendo más que tú, a lo mejor parte de tu familia", explicaba Begoña ante las cámaras.

En ese aspecto, cree que "parte del problema que tenemos como sociedad es que estamos demasiado pendientes de nosotros mismos. a mí todo el mundo me decía 'vete a terapia' y mi terapia es cuidar a mi gente, no estar tan pendiente de mí misma y eso es lo que he hecho", aseguraba.

Por otro lado, Begoña aprovechaba para felicitar a José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo por su próxima paternidad... de lo más simpática comentaba que "no se lo deseo a él, lo siento, se lo desea a ella, que sea una horita corta y que le salga dormilón, también, van a ser muy felices".