El Bernabéu Market abre este martes tras una inversión de ocho millones

El Bernabéu Market, el nuevo mercado gastronómico del estadio Santiago Bernabéu, abre sus puertas este martes tras una inversión inicial de ocho millones de euros. El proyecto, impulsado por el grupo gallego Amicalia a través de su filial Restanima, nace de una concesión de diez años con el Real Madrid y se convierte en el mayor espacio gastronómico dentro del recinto blanco.

El mercado, al que se accede desde la Plaza de los Sagrados Corazones por la puerta 45, cuenta con 3.000 metros cuadrados de superficie y 17 operadores en su apertura, cifra que se ampliará hasta los 20 locales en las próximas semanas. Tendrá una capacidad para 1.000 comensales y permanecerá abierto de 10:00 a 24:00 horas todos los días del año, excepto en jornada de partido, cuando cerrará dos horas antes, durante el encuentro y una hora después para ofrecer servicio VIP al club.

Al frente del Bernabéu Market está Anxo García, director general de Restanima, con la dirección de Inés de Marichalar y de Corral, exsubdirectora del Mercado de San Miguel. Según explicó Marichalar, “el Bernabéu Market es un proyecto que une dos de mis grandes pasiones: la gastronomía y el desarrollo de espacios que generan vida en la ciudad”.

Con una puesta en escena contemporánea e innovadora, el mercado se presenta como un nuevo distrito gastronómico en el corazón financiero de Madrid, pensado tanto para el público local como para visitantes nacionales e internacionales.

Entre los nombres que conforman su oferta destacan Joselito, Casa Dani, Beata Pasta, perretxiCo, Divorare, Escudella Arroz y Más, así como Malvón Olsen, A Feira Pulpería, Manteca Burgers o Kebah!. También estarán presentes Greta La Vinagreta, Turrones 1880 y Ostras Sorlut, además de una destacada oferta líquida con Mahou como cerveza oficial y The Wine Shop, que incorpora una cava mecánica giratoria con 200 referencias de vino y quesos artesanos de Flores de Queso.

El consejero delegado de Baldoria Group, Ciro Cristiano, ha expresado su satisfacción por llevar su concepto Beata Pasta al estadio. “Es un paso especial en nuestra historia. Crecer con el fútbol y poder estar en el templo mundial del deporte con nuestra pasta es un sueño hecho realidad”, ha declarado. En la misma línea, Josean Merino, chef y consejero delegado de Grupo Hirviendo, ha mostrado su “ilusión” por llevar sus tabernas perretxiCo a una ubicación “tan especial e importante”.

El Bernabéu Market se suma así a la ampliada oferta gastronómica del renovado estadio, que incluye el Starbucks más grande de España, con 900 metros cuadrados repartidos en dos plantas y vistas al campo, y Plaza Mahou, la primera cervecería dentro de un estadio de fútbol en España, con capacidad para producir 30.000 litros al año y recibir a más de 400.000 visitantes.

El recinto madridista también acoge la reapertura de Puerta 57, del Grupo La Máquina, completamente reformado 20 años después de su inauguración; el nuevo Arzábal Bernabéu del Grupo Arzábal; y el espacio KO by 99 Sushi Bar, del Grupo Bambú, que aporta un toque de alta gastronomía japonesa en uno de los palcos del estadio.