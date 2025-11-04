La capital estará en Buenos Aires una vez al año

De «Buenos Aires en Madrid» a «Madrid en Buenos Aires». Del mismo modo que nuestra ciudad acoge anualmente una cita cultural dedicada a la capital argentina, los bonaerenses harán lo propio con Madrid a partir de 2026.

Este fue uno de los anuncios que dejó la segunda jornada de la visita institucional de José Luis Martínez-Almeida a Buenos Aires. De hecho, el alcalde compartió la noticia durante la rueda de prensa que ofreció junto al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. Si bien todavía está por definir la cita, es de suponer que se desarrollará en términos similares a los de Madrid: obras de teatro, películas, exposiciones de artes visuales, conciertos que abarcan desde lo popular hasta lo experimental... Todo ello con el objetivo de dejar huella de las inquietudes artísticas de la ciudad.

En cuanto a «Buenos Aires en Madrid», la edición celebrada entre el 30 de septiembre y el 24 de octubre pasados dejó más de setenta actividades de teatro, cine, música, tango, literatura, artes visuales y propuestas familiares.

Durante su visita, el alcalde subrayó que Madrid y Buenos Aires potenciarán su colaboración en materia de economía e innovación. En particular, se refirió a las industrias creativas -gaming, e-sports y tecnologías inmersivas-, lo que permitirá estrechar el vínculo entre Madrid in Game y Buenos Aires in Game. A esto se suma el compromiso de compartir buenas prácticas en la gestión, planificación y modernización de mercados gastronómicos y espacios de alimentación urbana, «algo en lo que Madrid se ha convertido en un referente internacional».

Asimismo, Martínez-Almeida avanzó que se incrementará la colaboración entre ambas ciudades en ámbitos como la economía circular, la digitalización y la tecnología, con el propósito de reforzar la proyección internacional de dos urbes que hoy son referente y ejemplo de éxito.

Uno de los proyectos que el regidor quiso destacar es Puentes de Talento, una iniciativa que consolida a Madrid como un nodo estratégico de conexión entre Europa y el talento iberoamericano. El objetivo: que entre Madrid y Buenos Aires haya «una autopista por la que fluya el talento».

Por su parte, Jorge Macri otorgó el título de «Visitante Ilustre» al alcalde madrileño, un reconocimiento que Almeida recordó que es «para los 3,5 millones de madrileños que residen en la capital».

La visita de Almeida se celebra tras la que realizó el año pasado Macri a Madrid, donde el alcalde pudo explicarle la situación actual de la capital española y los retos futuros a los que se enfrenta. En esta ocasión, Almeida se ha mostrado interesado en conocer de primera mano los proyectos de transformación urbana que Buenos Aires tiene sobre la mesa, con el fin de tomar nota de las soluciones que en otros lugares se aplican a desafíos comunes.