Cambio de hora y lluvias: lo que llega este fin de semana a Madrid

Octubre marcará el cambio. En lo que a la modificación de hora se refiere y también en lo meteorológico, con más frío y lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en la Comunidad de Madrid probables lluvias débiles y chubascos en la mitad norte de la región, que no se descartan en el resto, mientras que las temperaturas experimentarán cambios ligeros en la Sierra y descenderán en el resto. Todo a la espera del cambio horario de este fin de semana, cuando las lluvias también se hagan más intensas, además de la bajada de temperaturas.

Las temperaturas mínimas oscilarán generalmente entre los 9 y los 13 grados centígrados, mientras que las máximas rondarán los 22 y 23 ºC.

Habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos, sin descartarse brumas y bancos de niebla en la Sierra.

El viento soplará del suroeste y oeste flojo, con intervalos de moderado.

Los termómetros oscilarán entre los. Las máximas el domingo no superarán los 16 grados.