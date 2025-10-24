El Cañaveral: Madrid sortea este viernes 378 viviendas públicas de alquiler asequible

Una fecha que, sin duda, de ser agraciados, estará en la memoria de muchos toda su vida. EMVS Madrid sorteará este viernes 378 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, la mayoría en El Cañaveral (Vicálvaro), tal y como informó la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Se trata de "seguir consolidando la inversión y la generación de vivienda pública de alquiler asequible", algo que se vehiculará a través de este tercer sorteo en 2025, el octavo en lo que va de mandato. En total, el Ayuntamiento ha sorteado 1.669 viviendas de alquiler en el presente mandato y con este último sorteo se alcanzarán los 2.047 pisos sorteados. Nueve de cada diez viviendas sorteadas de nueva construcción han sido destinadas a jóvenes menores de 35 años y a familias con hijos menores.