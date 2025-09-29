Chamartín da voz a la afasia con el coro "Afínate" en las fiestas de San Miguel

El distrito de Chamartín finaliza el programa de Fiestas de San Miguel, unos festejos inclusivos que, además de ampliar las ‘horas silenciosas’ para favorecer el bienestar de las personas con sensibilidad sensorial como personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), incluían, anoche, la actuación del coro Afínate de Afasia Activa.

Una decena de participantes, bajo la dirección de Yasel Iyarramendi, ha mostrado, ante centenares de personas, que la música contribuye a la rehabilitación del lenguaje y la comunicación. “Demuestran que se puede hacer teatro, que se puede cantar, de lo que estamos muy orgullosos”, ha señalado la concejala del distrito, Yolanda Estrada, para quien este concierto, único en el parque de Berlín, “es un hecho del carácter inclusivo de las fiestas de Chamartin”.

Asimismo, durante las fiestas, la asociación, con sede en el distrito, ha participado en el certamen ‘Chamartín se mueve’, donde ha instalado mesas informativas para divulgar en qué consiste la afasia, las técnicas de rehabilitación y la apuesta por la investigación, entre otras iniciativas dirigidas a la concienciación.

El pasado mes de abril, la junta municipal del distrito aprobó una declaración institucional en favor de la afasia. Estrada ha recordado que Chamartín “da voz y está al lado” de las personas afectadas por esta enfermedad: “Os abrimos las puertas del Salmerón en junio para celebrar la VI Jornada y II Feria por el Día de la Afasia y esta noche os subís al escenario del parque de Berlín y escuchamos vuestras voces que han estado mucho tiempo silenciadas por el desconocimiento social de esta alteración del lenguaje”. Desde la junta de distrito, ha señalado la concejala, “os damos la mano para que sigáis porque lucháis para volver a articular una frase y conseguís cantar como artistas valientes con la intención de ser escuchados.