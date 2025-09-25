Una cita obligada en Pozuelo: llega el gran mercadillo de la segunda mano

Pozuelo de Alarcón celebra este domingo una nueva edición del Mercado de Segunda Vida que tendrá lugar en la Plaza del Padre Vallet y la Plaza Mayor con más de 150 puestos, ha informado el Ayuntamiento.

En este mercado, que tan buena acogida tiene en todas sus convocatorias, participarán más de 150 puestos de vecinos que pondrán a la venta los artículos que ya no necesitan, dándoles la oportunidad de una nueva vida y uso con otras personas.

Además, se suman a este mercado los puestos de varias asociaciones de la ciudad: Asociación Igualar, Cruz Roja, Asociación Sababou, Proyecto Hanaera, Asociación Scout Camelot y Asociación Albedro, que destinarán los beneficios de la venta a fines sociales.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha recordado que "con este mercado dan respuesta a uno de sus compromisos electorales e impulsan la reutilización de bienes y la economía circular".

"Con él contribuimos también a dinamizar el centro del municipio pues atrae a cientos de vecinos de todas las partes de la ciudad", ha señalado la regidora.

En este mercado, al igual que en las anteriores ocasiones, se podrán vender artículos como juegos de mesa, instrumentos musicales, material deportivo, ropa y calzado, decoración y antigüedades, accesorios de bebés o menaje, entre otros.

En cambio, no está permitida la venta de productos perecederos como alimentos y bebidas, medicamentos, reventa de entradas o vapeadores, entre otros.

Durante la jornada, varios hosteleros de la zona ofrecerán un aperitivo especial como son: Bar Suri, Burger Grill, La Aurora, El Chiringuito, El Pizarro, El Rincón y El Ambigú y también amenizarán la mañana las actuaciones de los alumnos de la Escuela de Baile Ciarts. Asimismo, el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet oferta, para todo el público, una tarifa máxima de 7 euros el día.