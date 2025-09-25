Metro de Madrid conmemora el centenario de la estación de Ópera con una nueva tienda oficial

La Comunidad de Madrid conmemora el centenario de la estación de Metro de Ópera con la apertura de una nueva tienda oficial de la compañía en sus instalaciones. Se trata de un espacio de 70 metros cuadrados que, al igual que los ya operativos en Sol y Plaza de Castilla, cuenta también con un Centro de Atención al Cliente (CAC) y ofrece a los usuarios un amplio catálogo de artículos relacionados con el suburbano madrileño. El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha inaugurado este nuevo punto de venta, el tercero de la red, destacando que “es reflejo de la buena acogida de esta iniciativa y del refuerzo de la percepción de la marca”, al tiempo que ha recordado que “las ventas de productos de Metro se han incrementado en lo que va de año un 63% respecto a 2024, lo que confirma su éxito”. Para celebrar esta apertura, la compañía ha lanzado un reloj de edición limitada, de la firma Berbier, con el logo del suburbano y los colores de las doce líneas de la red. Solo se han fabricado 50 unidades, que se venderán exclusivamente en Ópera a un precio de 395 euros. También estará disponible otro modelo, con correas de silicona intercambiables en negro, azul, rojo y amarillo, que costará 120 euros. Como novedad, esta tienda incorpora una pantalla digital desde la que los usuarios pueden acceder a un archivo histórico con más de 70 fotografías del Metro de Madrid, seleccionar una imagen y obtener al instante una lámina impresa como recuerdo.

Una versión madrileña del Monopoly

En los próximos meses, el catálogo se ampliará con nuevas incorporaciones, como una edición renovada del tren eléctrico con el diseño de los futuros vagones de la Línea 6, un nuevo modelo del jersey navideño y una versión madrileña del clásico juego de mesa Monopoly. Asimismo, se prevé la apertura de dos nuevos espacios de venta en la Nave de Motores de Pacífico y en la exposición de trenes clásicos de Chamartín, consolidando así la expansión comercial y cultural de Metro de Madrid en su compromiso por acercar su historia y patrimonio a todos los ciudadanos. Los artículos más demandados en lo que va de año son las icónicas zapatillas deportivas que conmemoran los 105 años de la compañía, y de las que se han vendido alrededor de 1.200 pares; las camisetas, tazas, pines y juguetes, o la tienda de campaña de Metro, junto a las reproducciones de los emblemáticos rombos de los pórticos de acceso.