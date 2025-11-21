Cómo solicitar el nuevo Plan Renove de Madrid: hasta 300 euros en electrodomésticos

La vida útil de los electrodomésticos suele extenderse durante años, pero su deterioro progresivo puede traducirse en un mayor consumo energético y averías. Aunque sustituirlos es, en muchos casos, la opción más recomendable, el coste inicial puede convertirse en un obstáculo para muchas familias. Por ello, cada vez son más las iniciativas públicas que buscan incentivar la renovación por equipos más modernos y sostenibles.

En la Comunidad de Madrid, esta necesidad se ha traducido en una nueva edición del Plan Renove de Electrodomésticos, una convocatoria que ofrece ayudas directas de hasta 300 euros para la compra de aparatos más eficientes. La medida pretende facilitar la retirada de equipos obsoletos y promover hogares más sostenibles y con menor consumo energético. El Gobierno regional confía en repetir e incluso superar la acogida de ediciones anteriores, en las que miles de madrileños ya aprovecharon estas subvenciones.

Nueva convocatoria del Plan Renove

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha sido el encargado de presentar la nueva convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos 2025, dotada con más de 2 millones de euros. Las ayudas están dirigidas a la sustitución de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y placas de inducción total por modelos más eficientes, pertenecientes a las clases A, B o C según el tipo de electrodoméstico.

Durante el acto celebrado en un comercio adherido en Puente de Vallecas, Novillo recordó el éxito de la última edición, en 2020, cuando se renovaron cerca de 15.000 electrodomésticos gracias a una inversión de 1,8 millones. El consejero destacó que esta iniciativa "permite al ciudadano reducir su factura energética mientras contribuye a la conservación del medioambiente, con un menor consumo de agua y una mayor eficiencia energética". La Comunidad de Madrid prevé subvencionar más de 15.000 unidades en esta ocasión, lo que podría suponer un ahorro energético anual de 1,039 GWh, equivalente al consumo medio de 3.000 familias durante un año.

Cómo solicitar la ayuda de electrodomésticos

Las solicitudes pueden realizarse ya y permanecerán abiertas hasta el 17 de marzo de 2026, o hasta que se agoten los fondos. El trámite se lleva a cabo exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), donde el usuario debe rellenar y firmar el formulario electrónico correspondiente.

Tras la presentación de la solicitud, FENERCOM emitirá un Bono Energético, personal e intransferible, con el importe de la ayuda asignada. Este bono tiene una vigencia de 15 días, periodo durante el cual se reserva la cuantía para el solicitante. Para completar el proceso, el beneficiario debe acudir a un comercio adherido y realizar la compra del nuevo electrodoméstico, donde se aplicará el descuento directamente en factura.

La cuantía varía según el tipo de aparato y su clase energética. Los frigoríficos pueden recibir hasta 300 euros si son de clase A, 200 euros si son B y 100 euros si son C. En el caso de los lavavajillas, los modelos A optan a 200 euros y los B, a 100 euros. Las lavadoras y las placas de inducción total pueden obtener una ayuda máxima de 125 euros.

Electrodomésticos istock

Requisitos y comercios adheridos

Para beneficiarse del Plan Renove es imprescindible cumplir con una serie de requisitos, según recógela FENERCOM:

Es obligatorio entregar el electrodoméstico antiguo

Solo se admiten equipos nuevos , deberá acreditarse con factura

, deberá acreditarse con factura Las compras deben realizarse en Comercios Adheridos al programa , que deben tener tienda física en la Comunidad de Madrid

, que deben tener tienda física en la Comunidad de Madrid La ayuda solo se concede si hay sustitución y achatarramiento del electrodoméstico antiguo

del electrodoméstico antiguo La instalación y retirada del electrodoméstico debe estar ubicada en la misma vivienda de la Comunidad de Madrid

La cuantía de ayuda, en ningún caso podrá ser superior al coste del electrodoméstico (IVA no incluido)

Los comercios interesados en formar parte del programa también pueden darse de alta a través de la sede electrónica de FENERCOM. El listado completo de tiendas y electrodomésticos incluidos en el plan está disponible públicamente para facilitar la búsqueda a los consumidores.