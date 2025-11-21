Detenida una banda que robaba en Tres Cantos maquinaria de obra en vehículos

La Guardia Civil ha detenido a tres personas integrantes de un grupo criminal por sustraer herramientas, maquinaria y material de trabajo en 21 robos con fuerza en el interior de vehículos en Tres Cantos, principalmente furgonetas del sector de la construcción, por un valor de más de 70.000 euros.

A los detenidos se les imputan además diez delitos de robo en grado de tentativa y todos ellos fueron detenidos en el momento en que se disponían a cometer una nueva sustracción, ha informado este viernes la Comandancia de la Guardia Civil.

Los presuntos autores, ataviados con prendas para ocultar su rostro y así pasar desapercibidos, accedían al interior de los vehículos por las puertas laterales después de forzar la cerradura o romper las ventanillas.

Una vez dentro de las furgonetas, se hacían con herramientas, material y maquinaria de trabajo.

Para cometer los robos hacían uso de hasta cinco vehículos diferentes a nombre de terceras personas y datos falsos para así dificultar el seguimiento policial.

Finalmente, los tres detenidos fueron localizados y arrestados en la localidad de Tres Cantos cuando se disponían a cometer un nuevo robo.

En el interior de los vehículos utilizados por los presuntos autores fueron intervenidas numerosas herramientas destinadas a la comisión de los delitos.