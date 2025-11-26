Controlado el incendio en un piso de la calle Fuencarral de Madrid

Los Bomberos de Madrid han controlado un incendio en una vivienda situada en la primera planta de un bloque de pisos en la calle Fuencarral, en el barrio de Chueca, y que ha dejado al menos cuatro personas heridas leves.

Los primeros indicios apuntan a que el origen de las llamas podría deberse a un fallo eléctrico que, además, ha provocado una gran carga de humo. El siniestro ya ha sido controlado, según han informado desde Emergencias Madrid.

Los Bomberos continúan trabajando para extinguir por completo el incendio. Además, la céntrica calle Fuencarral ha sido cortada a la altura de la calle Infantas, según ha adelantado 'Telemadrid'.