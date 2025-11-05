Corte en la M-40, mañana por la noche, por un simulacro de incendios

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo este jueves día 6 un simulacro de incendio en el túnel de calzadas superpuestas de la M-40, en el kilómetro 49, en Madrid, lo que implicará el corte nocturno del tráfico en este punto. En concreto, desde las 23.00 horas del jueves hasta las 5.30 horas del viernes se realizarán cortes totales de tráfico entre los kilométricos 46 y 51 de la M-40, en ambos sentidos, incluidos los accesos en la zona afectada, han indicado desde el departamento que dirige Óscar Puente. Durante este periodo, el tráfico de ambas calzadas será reconducido por la M-30, mientras que los accesos desde la A-6 y la M-30 hacia la M-40 también se verán afectados y desviados.

Igualmente, el tráfico de mercancías peligrosas, en el tramo comprendido entre la A-6 y la M-607, deberá circular por el tramo sur de la M-40. El simulacro, que se desarrollará en la calzada interior de la M-40 aunque también tendrá afectación en la calzada exterior, implicará la extinción de un incendio y la evacuación de heridos y usuarios. En el ejercicio participarán los servicios de emergencias, bomberos, sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal, gestores del túnel y Protección Civil.

Las afectaciones necesarias para la realización de este simulacro contemplan el corte total del tronco de la calzada interior de la M-40 a la altura de la salida 46 hacia A-6 todas direcciones. Los usuarios deberán tomar la salida 46. También el corte total del ramal acceso de A-6 decreciente y creciente a M-40 interior, en ambos casos con desvío a M-40 sentido A-5. Igualmente, el corte total del tronco en la calzada exterior M-40, a la altura de la salida 51 hacia M-30 sentido A-6, con desvío recomendado por la salida 51, y del tamal acceso de M-30 decreciente (avenida de la Ilustración) a M-40 exterior, con desvío a M-30 sentido A-6. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha realizado recientemente diferentes simulacros con incendios en túneles como los realizados en Cantabria, en el túnel de Bárcena de Pie de la Concha o en Canfranc, en el túnel de Somport.