¿Cuánto mide la calle más corta de Madrid? Está en el centro y no supera los 15 metros

Madrid es más que solo la capital de España, es una ciudad llena de historia, cultura y donde la vida cotidiana llena cada rincón de experiencias únicas. Fundada en el siglo IX como una fortaleza musulmana, la ciudad ha evolucionado hasta convertirse en una de las metrópolis más visitadas.

Desde las amplias avenidas hasta los callejones más escondidos, sus calles albergan siglos de historias, encuentros y tradiciones que han pasado entre generaciones. Entre todas ellas, algunas destacan no solo por su relevancia histórica o cultural, sino también por detalles únicos que despiertan la curiosidad.

Un trayecto de apenas 14 metros

Madrid se puede caracterizar por tener amplias y largas calles, como la emblemática Gran Vía o la calle Preciados. Sin embargo, en lugares ocultos, también hay sitio para lo más pequeño, como la calle más corta de Madrid que se encuentra ubicada en el barrio de Palacio, dentro del distrito Centro.

Se trata de la Travesía del Biombo, que con apenas 14.25 metros de longitud, conecta la Plaza de San Nicolás con la calle del Biombo. Este estrecho callejón se puede recorrer en apenas unos pocos pasos y lleva registrado desde el 11 de enero de 1835. Su nombre hace referencia a los biombos, elementos tradicionales de la época que formaban parte del mobiliario o estructuras de la zona, y su existencia es un testimonio vivo del urbanismo original que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Confusión entre calles

A pesar de que la Travesía del Biombo es reconocida oficialmente como la calle más corta de Madrid, durante mucho tiempo la calle Rompelanzas, situada en el barrio de La Latina, fue considerada la más breve. Mide aproximadamente 27 metros, casi el doble que la Travesía del Biombo, pero por su reducido tamaño y localización céntrica generó confusión.

Por otro lado, existe la calle Torre Antigua, situada cerca de la Puerta del Sol, que mide alrededor de 11 metros. Sin embargo, esta vía no está oficialmente catalogada como calle, sino que más bien es un pasaje o tramo muy pequeño cuya consideración como calle ha sido objeto de debate. Por ello, no ostenta el título de la más corta y no figura en los registros oficiales del Ayuntamiento de Madrid.