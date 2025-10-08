Derrumbe en la calle Hileras: Almeida ha afirmado esta mañana que "la tragedia podía haber sido peor"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento no tenía quejas en sus canales oficiales sobre las obras de Hileras 4, donde se derrumbó ayer un edificio que contaba con licencia para los trabajos desde el pasado febrero.

En una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, el primer edil, que ayer regresó con urgencia de Londres, donde participaba en una convención de mandatarios locales, ha advertido que "la tragedia podía haber sido peor" dado que "cayeron 50 de los 200 metros de la sexta planta". Si hubieran caído todos los de esa planta, sin duda serían más las víctimas de una tragedia que ha costado la vida a cuatro personas.

El regidor apunta, como la causa, al material de obra apilado aunque ha pedido prudencia dado que es un asunto que será investigado por Policía Judicial.

En la rueda de prensa, el primer edil ha señalado que "todavía es aventurado hablar de las causas exactas".