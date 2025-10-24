Desmigamos una semana muy disfrutona en Madrid

Juancho’s BBQ recupera su ciclo de cenas, denominado «The Blackjack», en un «pop up» ambientado en un casino privado. ¿Qué comer? Un menú diseñado a cuatro manos, de ahí que este lunes dejaremos que nos cocinen Joaquín Serrano y Jorge Velasco (Varra y Varro), mientras que el 24 de noviembre será Roberto Ruiz quien sorprenda a los comensales. Ambas cenas se realizan en colaboración con Juan de la Rica y Sergio Sanz, director de operaciones de cocina de Juancho’s BBQ.

¡Lo que nos gustan las recetas de Yong Wu Nagahira! Por eso, recomendamos reservar en Ikigai Flor Baja, ya que sirve como novedad un plato que resume la esencia del otoño. Es decir, unas setas salteadas al wok con yema de huevo y caldo de pollo agripicante. Una combinación cálida y reconfortante, que conjuga técnica japonesa con guiños a la cocina casera a degustar junto al tan mítico katsu sando de cerdo ibérico. Tradición y mestizaje continúan presentes en la tempura «rock shrimp», inspirada en el icónico bocado del restaurante Nobu. Asimismo, el chef propone una selección de sashimis, que ponen en valor la frescura y el corte, de salmón, toro, lubina y vieira. A ellos se suman los makis, como el de carabinero y el futomaki de atún con aguacate.

¿Conocen Jade Matcha Gallery? Se trata de un matcha bar en una galería de arte del barrio de Las Salesas al que nos referimos porque nos gustaron las bebidas ideadas en colaboración con Myka Greek Forzen Yogurt. Están inspiradas en los sabores del otoño y en la exposición de Andrés Torres Rivas. En su visita, pida el sorbete de coco y matcha, disponible como sabor del mes en los locales Myka; la salsa de chocolate blanco y matcha, una reinterpretación del clásico chocolate blanco de Myka, que aporta una capa cremosa y aromática y puede añadirse como extra a cualquier yogur; y una nueva bebida, que la integra: el Myka’s White Matcha, con matcha, la citada salsa y leche. Recién llegados a la propuesta son el «Salted Golden Matcha», con azúcar de caña caramelizada y una pizca de sal Maldon, y el «King Date», que une el dulzor natural del puré de dátil sin azúcar añadido con el carácter terroso del matcha.

Probar en un mismo local los platos de Rafa Zafra y de Paco Roncero es un privilegio. Lean, porque la degustación tendrá lugar de lunes a viernes en Casa de Comidas, uno de los espacios gastronómicos del NH Collection Madrid Eurobuilding, bajo reserva. Serán siete pases bajo la filosofía «La Cocina de las Madres» y el primero lleva el sello del cocinero de Estimar. Suya es la sopa de picadillo con su mollete de pringá y una tapa de albóndigas de choco y gamba en su jugo. Por su parte, Roncero sirve unos garbanzos ahumados con caldo de anguila, mientras que el andaluz ejecuta un lomo de corvina asada a la roteña y el dos estrellas Michelin sorprenderá con unas manitas de cerdo con sepionet. Suyo también es el arroz con leche y, sin embargo, Zafra opta por darnos a probar una tarta de la abuela de galleta y chocolate.

Chilacuiles con un latte

Mañana, pasado y todos los fines de semana un planazo es apuntarse al «brunch» del Bar Tomate a disfrutar al ritmo de buena música. De la barra salada, nos quedamos con los mini bagels, el hummus, la tortilla y las pizzas. Y, de la dulce, con la bollería, los yogures con frutas, los huevos preparados al gusto, los zumos détox y el bloody mary. Incluso, la unión de Ticuí y Toma es súper sugerente. Aquí, el cafechata (horchata + espresso), el café de olla o el latte armonizan con un chicharrón en salsa verde y con la gordita cochinita. Incluso, con los chilaquiles verdes o rojos y con unos huevos rancheros, a la mexicana o aztecas. Como dulce, el panqué de elote o éste en pastel con helado de caramelo salado.

Kombucha, una bebida saludable

► Y entre plan y plan, una kombucha Spraga (www.spraga.es). Fermentada de manera natural y sin azúcares añadidos, es una bebida no pasteurizada, saludable y con certificación ecológica. La encontrarán de granada, jengibre y limón, de manzana y pera y de sabor original.