Detenidos por atracar con gran violencia varias farmacias en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que atracaron con violencia tres farmacias de los distritos de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo de Madrid en el plazo de una semana y de las que sustrajeron cerca de 2.500 euros.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los atracadores se aproximaban en vehículo a los establecimientos elegidos y, mientras uno esperaba dentro del coche en la puerta, el otro perpetraba el robo armado con una navaja.

En el plazo de una semana asaltaron tres farmacias, una en el distrito de Hortaleza y dos en Fuencarral-El Pardo, de las que sustrajeron cerca de 2.500 euros. Uno de los atracadores ha ingresado en prisión tras su puesta a disposición judicial.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de denuncias procedentes de tres farmacias que habían sido asaltadas con arma blanca exigiendo la recaudación de las cajas fuertes.

Los agentes concluyeron que podría tratarse de las mismas personas, ya que los tres hechos se habían producido de forma similar.

El asaltante se dirigía hacia las empleadas que se encontraban en el establecimiento y las amenazaba con un arma blanca. Se aproximaba a ellas y, tras inmovilizarlas con el brazo, les ponía la navaja en el cuello y les exigía el dinero recaudado de las cajas fuertes.

Esta violencia ejercida provocó que dos de las empleadas de uno de los establecimientos sufrieran un ataque de pánico, y ambas han decidido renunciar a sus trabajos debido a la situación de estrés vivido.

Tras la investigación, los agentes lograron identificar a los dos implicados y se estableció un dispositivo especial de vigilancia y localización, que culminó el pasado 9 y 10 de septiembre con el arresto de estos dos hombres como presuntos responsables de tres robos con violencia e intimidación.

Tras su paso a disposición judicial se decretó el ingreso en prisión para uno de ellos.