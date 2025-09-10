Detenidos por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé, cuya familia compartía vivienda con ellos al tener una habitación alquilada y que ya habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado.

Fue la madre la que se percató de que en el interior del tarro de alimentación infantil que le estaba dando a su hijo, de apenas diez meses, había pequeños fragmentos mezclados con el puré, y desde el primer momento las sospechas recayeron sobre dos miembros de la otra familia, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Al parecer, los arrestados introdujeron pequeños fragmentos de vidrio en el interior de un tarro de alimentación infantil que guardaban en la nevera del domicilio.

Los hechos sucedieron el pasado 30 de agosto cuando la madre del menor comenzó a dar de comer al pequeño y observó que en el fondo del tarro había pequeños objetos mezclados con el alimento.

Tras verter el contenido en un plato comprobó que además del puré había pequeños cristales que podrían pertenecer a una botella.

En ese momento avisó a la Policía y una patrulla acudió para la comprobación de estos hechos por los que fueron detenidos un hombre y una mujer que fueron puestos a disposición judicial.