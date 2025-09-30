Detenidos en Madrid por robar y torturar al dueño de una tienda del barrio de Salamanca

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos individuos por robar y torturar al dueño de un local ubicado en el distrito de Salamanca de la capital, han informado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de septiembre sobre las siete de la tarde cuando agentes de la Comisaría Integral de Distrito de Salamanca detectaron a dos individuos con actitud sospechosa en una zona donde suelen registrarse incidentes relacionados con delitos contra la salud pública.

Los hombres, que caminaban de manera errática y con aspecto descuidado, fueron seguidos por los agentes, quienes observaron cómo uno de ellos arrojaba algo a una papelera. Posteriormente, ambos se subieron a un taxi, momento en el que la policía decidió interceptarlos.

Tras identificarlos y realizarles un cacheo, se le encontró documentación personal y tarjetas bancarias pertenecientes a un tercero, además de un papel con un número de cuatro dígitos escrito a bolígrafo, presuntamente un código PIN.

Los individuos aseguraron haberse encontrado una cartera y haberse quedado con el contenido, tirando el resto a la basura. La explicación no resultó creíble, por lo que los agentes se dirigieron a localizar al titular de dicha documentación.

En un primer momento contactaron con el portero del domicilio que figuraba en la documentación, quien informó de que el propietario ya no residía allí, aunque sí era dueño de un local cercano. Al llegar al establecimiento, los agentes observaron signos de desorden y poco después apareció el dueño, quien relató que acababa de sufrir un grave episodio de violencia.

El hombre explicó que los dos individuos habían entrado al local con la excusa de hablar de una reforma. Una vez dentro, lo empujaron, cerraron la puerta y comenzaron a agredirlo y amenazarlo con una llave inglesa.

Lo obligaron a bajar al sótano, lo ataron con bridas y un cinturón a una silla, y lo amenazaron de muerte si no colaboraba. Durante el encierro, recibió golpes y coacciones constantes para que revelara dónde guardaba dinero.

Caja Fuerte

Los agresores localizaron una caja fuerte y le exigieron la clave, pero al abrirla estaba vacía. La violencia continuó hasta que la víctima, bajo presión, confesó dónde se encontraba su cartera con dinero y tarjetas, proporcionando también el PIN, que fue anotado por los atacantes.

Ese número coincidía con el encontrado en poder de los detenidos. El hombre aseguró que, poco antes de la llegada de los agentes, había logrado liberarse cortando las bridas. Además, señaló que el local dispone de cámaras de seguridad que podrían confirmar todo lo sucedido.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención inmediata de los dos individuos como presuntos autores de robo con violencia, detención ilegal y amenazas de muerte.