Díaz-Pache (PP) reivindica a Ayuso y acusa a Sánchez de “antisemitismo y demolición del Estado”

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, salió en tromba para blindar la gestión de Ayuso y cargar contra la oposición. «La presidenta ha hecho balance y ha redoblado la apuesta. Vamos con todo para seguir haciendo de Madrid la mejor región para vivir», arrancó, reivindicando los anuncios de Ayuso como prueba de liderazgo.

Presumió de cifras: Madrid aporta el 75% del fondo de garantía de servicios públicos, atrae el 70% de la inversión extranjera y lidera en PIB y creación de empleo. En contraste, señaló a un bloque de izquierda que «quiere una España empobrecida, triste y dependiente». Acusó al PSOE y Más Madrid de actuar «al dictado de Sánchez», a quien situó en un «búnker» aislado por sus pactos con Puigdemont. «Estamos en una situación inédita: el Gobierno de la Nación contra el Estado», advirtió. Díaz-Pache subió el tono en política internacional y acusó al Ejecutivo de «puro antisemitismo» tras ser felicitado por Hamás y defendió a Israel como «la civilización frente a la barbarie terrorista». « Defendemos Occidente», remató, emplazando a la izquierda a elegir bando.