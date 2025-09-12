El PSOE pide la dimisión de Ayuso: “Usted es una conseguidora sin corazón”

La portavoz socialista, Mar Espinar, subió a la tribuna de la Asamblea con los colores de la bandera palestina y un mensaje contundente: Ayuso debe dimitir. La acusó de actuar como «conseguidora» para empresas, de mentir sobre la trama fiscal de su pareja, Alberto González Amador, y de no «tener corazón» ante las matanzas en Gaza. «No fue una inspección salvaje, fue una trama orquestada con la intención de delinquir», lanzó, recordando las 15 facturas falsas y los supuestos beneficios «desorbitados» de su novio.

Espinar retrató a la presidenta madrileña como «mala persona» y «nefasta presidenta», incapaz de empatizar con los 7.291 fallecidos en residencias, las 600 familias de la L7B o el millón largo en listas de espera.

«Los madrileños quieren un techo, no un eslogan», reprochó, denunciando el abandono en vivienda, sanidad y educación. Frente a ese vacío, reivindicó el «proyecto de país» de Pedro Sánchez: crecimiento económico, contratos indefinidos y rebaja de la temporalidad. «Frente al sectarismo, derechos para todos», cerró su discurso en la Cámara de Vallecas, pidiendo entre aplausos de la bancada socialista la renuncia inmediata de la presidenta madrileña.