Domingo caluroso en Madrid: máximas de hasta 26 grados

El domingo traerá un ambiente algo más templado a la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ligero aumento de las temperaturas respecto a la jornada anterior, con valores máximos que rondarán los 25 y 26 grados en buena parte de la región. El tiempo se mantendrá estable, aunque con presencia de algunas nubes que podrían dejar chubascos dispersos en el entorno de la sierra durante las horas centrales del día.

Según el pronóstico, la mañana comenzará con un ambiente fresco y algunas nieblas matinales en zonas altas de la Sierra, que podrían reaparecer de forma puntual al final de la tarde. A medida que avance el día, el cielo se irá cubriendo de nubes de evolución, más probables en el norte y noroeste de la región. En el resto del territorio, predominarán los claros y un sol que contribuirá a la sensación de suavidad otoñal.

El viento soplará flojo, de componente este, sin rachas destacables. Esto favorecerá una jornada tranquila y de temperaturas agradables, propia de mediados de octubre. La sensación térmica será algo más cálida en el sur y el este, donde el aumento de las máximas será más notable.

Las previsiones por localidades confirman esa tendencia moderadamente cálida. En Alcalá de Henares se esperan entre 11 y 26 grados; en Aranjuez, 12 y 26; en Collado Villalba, entre 13 y 23; en Getafe, 14 y 25; en la capital, entre 13 y 25; y en Navalcarnero, 13 y 25 grados. En las zonas serranas, las mínimas serán algo más bajas, aunque el ascenso diurno suavizará el ambiente durante las horas centrales.