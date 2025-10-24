Don Juan Tenorio vuelve a las calles de Alcalá de Henares

Las calles de Alcalá de Henares acogerán todos los viernes y sábados del 7 al 29 de noviembre nuevas visitas teatralizadas en torno a la figura de Don Juan Tenorio.

Así lo ha compartido el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que la iniciativa, bajo el título 'Los ecos del Tenorio', se enmarca en la Fiesta de Interés Turístico Nacional 'Don Juan en Alcalá' y da continuidad a las representaciones del 'Don Juan en Alcalá' al aire libre bajo la dirección de Yllana, el próximo fin de semana en la Huerta del Obispo.

Estas visitas teatralizadas con radioguía arrancarán desde la Capilla del Oidor a las 18:30 horas, y recorrerán distintos puntos del centro histórico donde se representarán diferentes escenas del Don Juan.

Los participantes pasarán por el Patio Condueños (escena Hostería del Laurel), la fachada de la Universidad de Alcalá (escena de Ana de Pantoja), el Patio de Capuchinos (escena Quinta de Don Juan), el salón de actos de la Concejalía Turismo (escena de Don Juan y Doña Inés), y el patio de armas del Arzobispal (escena final).

Desde el Consistorio se pide a los interesados llegar a las 18:20 horas para formalizar la reserva de la visita. El precio para disfrutar de la actividad será de 8 euros, mientras que para menores de 5 a 9 años será de 6 euros y los menores de 4 podrán asistir de manera gratuita. Asimismo, se recomienda asistir con ropa cómoda y de abrigo. En caso de lluvia intensa, se suspenderá la visita