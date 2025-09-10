Este es el nuevo sonido de los trenes de la Línea 6 del Metro de Madrid: más de 1200 vcc

Madrid es una ciudad donde se vive continuamente con ruido. Desde que sales de casa con el sonido del tráfico y los atascos hasta que vuelves en metro y suena el cierre de puertas y la llegada a una nueva estación. Sin embargo, muchas veces tanto alboroto dificulta distinguir algo nuevo de lo ya considerado como cotidiano. En el subterráneo pasa lo mismo.

El sonido del Metro de Madrid es tan característico como el de una ambulancia, pero eso no mucha gente lo sabe. Lo normal cuando vas solo en el transporte público, es optar por llevar auriculares o leer un libro. En cambio, los más observadores han notado un cambio en la Línea 6 y no tiene que ver con su futuro aspecto.

El "aullido" del Metro de Madrid

Desde el 6 de septiembre, el sonido de los trenes de la Línea 6 ha cambiado. Ese día fue el último que se podía escuchar el ruido de tracción tan característico de esos trenes. Esto se debe al cambio de tensión en los trenes: ha subido de 600 a 1.500 vcc (Voltaje de Corriente Continua). Una cuenta de TikTok (@caf300) ha subido un vídeo mostrando el cambio, aunque algunos usuarios se han cuestionado si "¿no ha sido así siempre?"

Para aclarar la información, la cuenta ha mostrando el antes y después del cambio de voltaje y aclara que "ya existía en otras líneas y que únicamente afecta a la Línea 6". No se trata un cambio físico, pero si de diseño que supone un antes y un después para estos trenes, que circularán con un 30% menos de consumo energético.

Línea 6: cerrada entre Moncloa y Legazpi

Las obras de la Línea 6 del Metro de Madrid ha empezado su segunda fase. Ahora, el tramo desde Moncloa hasta Legazpi está de obras y permanecerá cerrado. Estos trabajos de renovación se prolongarán hasta final de este año y, al igual que en la primera fase, el servicio de autobuses de la EMT estará cubriendo el recorrido afectado.

El servicio sustitutivo de autobuses lo forman un total de 53 vehículos, así como 6 más entre Cuatro Caminos y Moncloa que prestan servicio gratuito para los viajeros de la Línea 6. El recorrido contará con 15 paradas intermedias en cada sentido ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas.

Estas obras cambiarán por completo la Línea 6 con la renovación de todo el carril, un nuevo sistema de señalización o la instalación de puertas en los andenes, entre otras cosas. Está previsto que comiencen a finales de año y se prolongue durante 2026.