"El Fantasma de la Ópera" toma la estación de Metro de Ópera para celebrar Halloween

Metro de Madrid convertirá la estación de Ópera (Líneas 2 y 5 y Ramal) en el escenario provisional del famoso musical de 'El Fantasma de la Ópera' entre este jueves y el 2 de noviembre para celebrar la festividad de Halloween.

Durante esos cuatro días, un tenor y una soprano interpretarán el tema principal de la obra de Andrew Lloyd Webber para un grupo reducido de asistentes en el vestíbulo de la emblemática estación, que el pasado 21 de octubre ha cumplido 100 años.

La actividad continuará en el nivel inferior de la estación, donde se encuentra el Museo arqueológico de Los Caños del Peral, con un concierto exclusivo de Candlelight, que trae por primera vez a uno de sus cuartetos de cuerda hasta el suburbano madrileño, para interpretar las bandas sonoras más famosas del cine de terror a la luz de las velas.

Se realizarán 15 pases al día y, aunque la entrada es gratuita, debe adquirirse a través de la página web de Museos de Metro. Estarán disponibles el lunes 27 de octubre a partir de las 12 horas, según han apuntado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.