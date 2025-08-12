Fuenlabrada: extinguido un pequeño incendio junto al parking de Cercanías de La Serna

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un pequeño incendio originado a última hora de este lunes en unos terrenos de pasto y matorral situados junto al aparcamiento de la estación de Cercanías de La Serna, en Fuenlabrada, a escasos metros de Bosquesur.

Con todos los focos puestos en el virulento incendio iniciado en la tarde de este lunes en Tres Cantos, otro incendio en Fuenlabrada alertaba a última hora de la noche a los vecinos de esta localidad madrileña y de la ciudad limítrofe de Leganés, ya que el humo también se dejó sentir en esta localidad.

El fuego comenzó poco antes de la medianoche en unos terrenos situados junto al aparcamiento de la estación de Cercanías de La Serna, en Fuenlabrada, aunque a escasos metros del parque Bosquesur, ya perteneciente a la localidad vecina de Leganés, según han señalado a EFE testigos del incendio.

El incendio ha afectado principalmente a una zona pastos y matorrales, aunque gracias a la rápida intervención de una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid el fuego se pudo controlar rápidamente y no ha habido que lamentar ni daños personales ni daños materiales.

El calor extremo, con unas máximas que están rondando los 40 grados en los últimos días, están provocando numerosos incendios en varios puntos de la región, también en la zona sur, como este mismo domingo ocurrió en el entorno de la M-45, a su paso por las localidades de Leganés y Getafe.

También en Móstoles otro incendio originado en el Parque Nelson Mandela puso en alerta a los vecinos del PAU-4 de Móstoles, ya que las llamas estuvieron muy cerca del restaurante la Independencia, sin que tampoco haya que lamentar heridos ni graves daños.

El incendio tuvo lugar en la madrugada del domingo, aunque la rápida actuación de los Bomberos evitó que el fuego se extendiera y las llamas quedaron controladas sin llegar a lamentar heridos ni graves daños en el parque, uno de los grandes pulmones del municipio.