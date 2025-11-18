Los hijos del autor del crimen de Alpedrete culpan al sistema de la muerte de sus padres

Los hijos de la mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja este sábado en la localidad madrileña de Alpedrete han salido en defensa de su padre, quien, según han denunciado, solicitó ayuda al sistema y fue "ignorado" y "abandonado".

"A nuestros padres los mataron", han afirmado en un comunicado remitido a EFE este lunes los hijos de la pareja hallada muerta este sábado en Alpedrete, tras la polémica por las declaraciones del alcalde de la localidad, Juan Rodríguez, que justificó que el hombre "estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que al final la presión ha podido con él".

El sábado la pareja fue hallada muerta en un chalet de Alpedrete, la mujer con 50 puñaladas por arma blanca, presuntamente asestadas por su pareja que, al parecer, después se suicidó.

Los hijos de la pareja han defendido a su padre, que, dicen, fue "un hombre ejemplar" y un "marido único", que solicitó ayuda durante muchos años pero "fue ignorado, rechazado, desatendido, silenciado...en conclusión, abandonado".

Según su relato, el sustento de su padre eran su mujer y sus hijos, y "lucharon juntos, día a día, hasta el final", pero el sistema le abandonó al no prestarle la atención que requería.

Tras lo ocurrido, se preguntan si las muertes de sus padres hubieran podido ser evitables si el sistema no les hubiera abandonado.

"Nuestros padres lucharon juntos, el sistema no", han censurado, y han agradecido el apoyo del alcalde, quien ha dado "voz" a la familia y ha dicho "la verdad".

Las declaraciones del alcalde han suscitado las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores", ha dicho Sánchez en la red social X, poco después de que Redondo pidiera al alcalde una rectificación o la dimisión, porque "el negacionismo mata".

Esa misma tarde, en un vídeo remitido a los medios, Fernández explicaba que sus declaraciones han podido "ser malinterpretadas", porque en ningún caso quiso restar gravedad a lo sucedido el sábado en su municipio.