Hospitalización en casa con tecnología inteligente

La Comunidad de Madrid comenzará a implantar antes del próximo verano el proyecto piloto de Salud Digital Personaliz@, una iniciativa tecnológica e inalámbrica dirigida a los pacientes que se encuentran en hospitalización domiciliaria. Consiste en una plataforma basada en sensores y dispositivos inteligentes conectados en remoto, entre los hogares de los pacientes y los centros sanitarios públicos, que hará posible la telemonitorización de aquellas personas que, por decisión facultativa, puedan continuar su proceso de recuperación en su domicilio y lo hagan con las máximas garantías.

«Se trata de un plan con el que el Ejecutivo autonómico busca avanzar en una atención más cercana al ciudadano, minimizar el impacto familiar que supone un ingreso, evitar desplazamientos innecesarios y favorecer la recuperación de los pacientes en ambientes más confortables. Además, este proyecto persigue transformar progresivamente la atención sanitaria y poner los últimos avances tecnológicos a disposición de los madrileños», ha asegurado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

Este nuevo recurso tendrá como punto central un software a través del que se comunicarán los profesionales y los pacientes a través de videollamadas, mensajería instantánea, correo electrónico o cuestionarios. Además, estará enlazado a dispositivos inteligentes de IoT (Internet de las Cosas) que serán los encargados de transmitir la información de seguimiento clínico, como por ejemplo las constantes vitales o los índices de glucosa en sangre, entre otros.

La iniciativa, que cuenta con una asignación presupuestaria de 4,1 millones, es uno de los principales hitos que llevará a cabo la Consejería de Digitalización en 2026 dentro del Plan de Atención Digital Personalizada, enmarcado a su vez en uno de los planes de la Unión Europea.