Un incendio arrasa una nave industrial de 1.000 metros cuadrados en Griñón

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan esta mañana en la extinción del incendio de una nave industrial en el polígono La Estación de Griñón, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El incendio se ha producido en torno a las 05:30 horas de la madrugada de este martes en una zona de palés en el exterior de una nave de almacenaje de la calle Francia del polígono industrial de Griñón y ha entrado rápidamente al interior.

El fuego ha afectado a la totalidad de la nave, de unos 1.000 metros cuadrados y ha roto por la cubierta.

Bomberos de la Comunidad de Madrid han desplazado 14 dotaciones que tratan de controlar el incendio e impedir que se propague a las naves colindantes, especialmente a una cercana de productos de piscina.

No se han producido heridos ni intoxicados pero al lugar se ha desplazado un dispositivo de SUMMA112 en modo preventivo.