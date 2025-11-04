Incendio sin heridos en una vivienda de Bustarviejo

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado esta pasada noche en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar del municipio de Bustarviejo.

El fuego se inició pasadas las doce de la noche en la chimenea de la casa, de tres alturas, y se propagó rápidamente al resto de la estructura. Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de BomberosCM y dos unidades de jefatura, que coordinaron las labores de extinción y control de la zona afectada.

A su llegada, los efectivos se encontraron con un incendio muy desarrollado, que había alcanzado la totalidad de la vivienda. Las labores se centraron en evitar el colapso estructural y la propagación a edificaciones colindantes.

Según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, no se han registrado heridos, y los ocupantes pudieron abandonar la vivienda antes de que las llamas se extendieran.

El fuego quedó controlado tras varias horas de intervención, y los equipos de bomberos permanecieron en el lugar realizando tareas de ventilación y enfriamiento para garantizar la completa extinción de los focos secundarios.