Juan Magán: «Prefiero que siga sonando mi primera canción a que lo haga la última»

Sus canciones trasladan al verano, incluso en pleno invierno. Sus primeros éxitos son ya la nostalgia de toda una generación. Propulsor de otras carreras desde la figura de DJ o productor y haciendo bandera de las colaboraciones y los remix, cuando aún no era algo tan cultural. Juan Magán no sigue modas, ni tampoco sucumbe ante ellas. El electrolatino sigue vigente, como demostraba hace solo unos días en el Movistar Arena. Pero no lo hizo solo. Ese concierto fue la muestra de que los 20 años de carrera que celebra se escriben en plural. Aunque aseguraba estar muy nervioso, no se le notaba. Un verdadero showman dentro y fuera del escenario. Con su trayectoria ha conseguido transformar la crónica soledad de la cabina del DJ en un generoso escenario al que ha invitado a subirse a artistas como Abraham Mateo, Ana Guerra, Carlos Baute o Danny Romero, haciendo gala de la hermandad entre la comunidad hispanohablante. Además de lucir su nuevo nombre, el Movistar Arena hizo una gran exhibición de pirotecnia y efectos visuales para este aniversario que no se quisieron perder muchos de sus amigos y compañeros de profesión

Solo quedan unos minutos para que empiece a cantar ante miles de personas. ¿Después de dos décadas de carrera, los nervios siguen asaltándole?

Son días que no disfruto del todo, porque quiero recibir bien a todo el mundo y estar pendiente de ellos, y eso me pone muy nervioso. No es tanto por el show en sí mismo, sino por la gente que ha venido a verme y compartir este momento conmigo.

Juan Magán cedida

¿Qué prefiere Juan Magán, que sus últimos lanzamientos suenen en las discotecas o que sigan haciéndolo sus canciones de hace 15 o 20 años?

La verdad es que la satisfacción de que una canción de hace veinte años se mantenga vigente supera cualquier otra expectativa. Prefiero que siga sonando mi primera canción a que lo haga la última.

Gracias a ser uno de los precursores de las colaboraciones y los remix, hoy estarán muchos amigos suyos acompañándole en el escenario.

Ese es el gran premio de mi carrera, tanto los que han podido venir como los que no. Me siento muy agradecido por formar parte de esta gran familia.

Siempre dice que no es muy de galardones, ¿pero le emocionaría un Person of the Year en los Latin Grammy?

Me parece muy interesante valorar la carrera de un artista más allá de un álbum o un éxito puntual. Y no hay que esperar a que uno se muera o se retire para reconocer una trayectoria. Aunque no creo que yo lo merezca.

¿Se ha fijado estos años en la irrupción del fenómeno Bizarrap, como ejemplo de producción musical?

Me ha interesado mucho. Parece todo perfectamente orquestado para que funcione. Creo que es alguien capaz de colaborar con cualquier artista.

El año pasado nos aprendimos de memoria el remix de Potra Salvaje (2023) y ahora Bad Bunny saca su nuevo material en pleno invierno. ¿La carrera por ser la canción del verano es cosa del pasado?

Sí, creo que es algo ya obsoleto en la industria. Con la globalización actual, mientras es verano en Chile es invierno aquí. Los artistas cada vez estamos con la mente más abierta. Ya no nos guiamos por los tiempos o las estaciones, sino por la inspiración o la química entre nosotros.

Aunque es de Badalona, ha incluido varias referencias a Madrid en sus canciones.

Cuando he vivido en Madrid me he dado cuenta de que es una ciudad que acoge a todo el mundo. Una capital que hace alarde de un país. Es idónea para ser referencia, tiene muchos valores, aunque en verano la abandonemos (se ríe).